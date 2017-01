Javi San Ildefonso apura su racha

Si antes de cualquier partido, los aficionados del La Calzada jugaran a adivinar la alineación de su equipo, es muy probable que todos coincidirían en incluir en ella un nombre, el de Javi San Ildefonso. Seguramente, no se equivocarían, ya que el central (o mediocentro, según las necesidades del equipo) ha salido de inicio en los últimos 60 duelos de los calceatenses. Y no sólo eso, sino que además los ha terminado todos también. No se ha perdido ni un sólo minuto.

Esta llamativa estadística arrancó en el último compromiso del La Calzada de la campaña 2014-15. San Ildefonso jugó los noventa minutos y, desde entonces, ha vivido en primera persona todo lo que les ha ocurrido a los suyos en los campos de Tercera. El curso 2015-16 lo jugó al completo y lo mismo ocurre con los 21 partidos que hasta ahora se han disputado del presente ejercicio.

En este recorrido, el central no se ha lesionado. «Aunque recuerdo que en el entrenamiento previo al último partido de la pasada temporada me dio un pinchazo y tuve que ir al fisio, aunque por fortuna pude jugarlo entero», apunta. Tampoco ha sido sancionado, ni por ser expulsado ni por acumulación de amonestaciones, algo que sorprende por la posición que ocupa en el campo. «La verdad es que los árbitros me perdonan muchas tarjetas y yo protesto poco», afirma el calceatense, que reconoce que al principio de la actual campaña tuvo dudas sobre si seguiría en el equipo o no. «Tuve ofertas de otros conjuntos y no sabía si Josean (el entrenador) iba a seguir», explica. «De hecho, no hice pretemporada, pero a última hora me animé a jugar porque se me hace muy raro estar sin fútbol», admite.

Sin embargo, esta continuidad que parece infinita llegará a su final pronto. De hecho, lo hará dentro de un par de semanas. «Me voy unos meses a Escocia a aprender inglés y a trabajar», apunta el defensa. Es más, el del próximo fin de semana ante el River Ebro será el último de este periodo sin descanso futbolístico para San Ildefonso. «Espero despedirme con buen sabor de boca», desea. «Ya lo intenté la pasada jornada, en mi último partido en Santo Domingo, pero fue una pena, ya que a pesar de que marqué un gol, no pudimos puntuar», apostilla.

La semana siguiente al duelo en Rincón de Soto, Josean García tendrá una duda que no se le había presentado desde hacía muchos meses. Quién sucederá a Javi San Ildefonso en el once. Después de tanto tiempo, seguro que no le resultará sencillo cubrir su ausencia.