Samuel llega por la puerta grande

El mercado de invierno es un periodo en el que los equipos buscan siempre uno o dos jugadores con los que aumentar el nivel de su plantilla, darle un punto más de calidad. No siempre funcionan estos fichajes de mitad de temporada, pero ayer, Samuel debutó reivindicándose, con una carta de presentación inmejorable. A los dos minutos, el delantero llegado procedente de la SD Logroñés ya se había estrenado, y acabaría llevando a los tres goles su cuenta particular en su primer día con la camiseta del Anguiano, que cumplió para sacar adelante un partido en el que no podía pinchar. Al Rapid no se le pudieron poner peor las cosas nada más pisar el césped de Isla, pero pese a ellos los murillenses dieron la cara durante los noventa minutos, ofreciendo una buena imagen.

En el segundo minuto del partido, después de que los visitantes dispusiesen del primer saque de esquina, Samuel recogió el balón en el área tras un córner favorable a los serranos, se perfiló y cruzó por bajo para estrenar el marcador. El primer gol del nuevo delantero del conjunto de Raúl Llona, que sigue sumando alternativas ofensivas en un equipo con muchas variables.

Pronto veía el Rapid, colista del grupo, cómo empezaban a marcharse las opciones de dar la sorpresa en casa de uno de los grandes, y no tardó demasiado en agravarse esa sensación. Al cuarto de hora, el interior Víctor, otro de los últimos refuerzos serranos, llegaba hasta la línea de fondo y ponía un centro medido al corazón del área, donde Samuel volvía a aparecer para hacer el segundo gol.

El Anguiano tenía el mando, tratando de abrir el campo, aunque sin demasiada fluidez, ya que el Rapid, pese a marchar dos goles por debajo en el marcador, seguía manteniendo la intensidad defensiva. Además, los visitantes dispusieron de una buena ocasión para recortar tras una mala entrega de Gerardo a Darío, que aprovechó Chuchi para robar y disparar casi sin ángulo. Moro salvó bajo palos el que podía haber sido el primer tanto del Rapid. Contestó el Anguiano para dejar prácticamente sentenciado el partido a los cuarenta minutos, en un centro de Candelas que remató Moha mordido, lo suficiente para que el balón entrase en la portería visitante.

El segundo tiempo volvió a arrancar con dominio de los serranos, sin brillo pero con insistencia y llegadas, como en la primera mitad. Samuel remató rozando el palo un centro de Moha, y su rabia al fallar demostró las ganas del delantero por estrenarse con un triplete. Lo acabaría haciendo. Mientras, el Rapid empezaba a ganar terreno y a intentar recortar distancias, algo digno de ser reconocido. Sin embargo, los murillenses eran casi inofensivos, no como el Anguiano, que estableció el 4-0 en un centro de Javi Pavía que Samuel remató de espaldas.

Asumiendo ya su derrota pero sin bajar los brazos, el Rapid recortó en el minuto 76 por medio de Chuchi, con un fuerte disparo cruzado, y tuvo un par de buenas ocasiones de Pirri que evidenciaron la relajación del Anguiano. El pitido final cerró el trámite de un partido con un claro protagonista.