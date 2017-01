El River se deshace de uno de sus rivales directos

El River derrotó con contundencia al Casalarreina , uno de los que, según se están desarrollando los acontecimientos a lo largo del campeonato, está llamado a ser uno de sus rivales directos a la hora de salvar o no la categoría. Los blanquirrojos hicieron méritos para lograr la diferencia goles que reflejaba al final del partido el marcador de San Miguel, lo que no quita para señalar que los riojalteños no se dieron nunca por vencidos y lucharon lo indecible para evitarlo.

la ficha 4 RIVER EBRO Álvaro, Varea (Iñaki, m. 29), Juanma, Soldevilla, Zamora, Víctor (Edu, m. 55), Subero, Abel, Dani, Mauleón (Cholo, m. 72) y Miguel.

0 CASALARREINA Javi, De Porras, Otar, Paniagua, Iturain (Yaron, m. 55), Pablo (Rodrigo, m. 55), Beraza, Kevin, Marcos (Cristian, m. 46), Baztán y Piti. Goles 1-0, m. 33. Iñaki. 2-0, m. 46. Subero. 3-0, m. 76. Abel. 4-0, m. 87. Cholo. Árbitro: De los Mozos, con Ortuño y Rodríguez. Amonestó a Víctor, Miguel, Iñaki y Cholo. Expulsó al visitante Piti por dos amarillas (m. 58), Iturain, Beraza, Rodrigo, Baztán, Yaron y Pablo.

Nada más dar comienzo el encuentro hubo dos ocasiones, una por cada bando. La local la protagonizó Mauleón, al que se le fue por poco un remate cerca de la portería. La visitante fue para Beraza, que estrelló el balón en el larguero tras superar por alto al meta Álvaro. Al filo de la primera media hora el River perdió al lateral Varea por lesión y poco más tarde su sustituto Iñaki abría el marcador en un contragolpe bien llevado junto a Mauleón y Miguel. Con el 1-0 terminaba una primera mitad en la que dominó el equipo local, pero con algunas jugadas de peligro por parte visitante.

La segunda parte no podía comenzar mejor para los rinconeros. Nada más sacarse del centro tejían una jugada de ataque que Subero se encargaba de convertir en el segundo tanto. Poco más tarde, Iñaki robaba un balón en el centro del campo y se plantaba en el área, pero su pase a Mauleón lo cortaba un defensa.

A partir de ahí los gualdinegros trataron de sacar de sus casillas a algunos de los blanquirrojos y a punto estuvieron de lograrlo con Víctor. Al final, los dimes y diretes entre jugadores de ambos bandos se calmaron bastante tras la expulsión, por doble amarilla, del visitante Piti, uno de los implicados en los roces. Los de Adrián Ruiz no se echaron atrás, a pesar de jugar con uno menos, y los locales hicieron del contragolpe su principal arma. De esa manera lograron los otros dos tantos, de Abel y Cholo, y pudieron conseguir alguno más.