Cómoda victoria para la SDL

Cómodo regreso a la competición liguera para la Sociedad Deportiva Logroñés tras el parón liguero. Los blanquirrojos cumplieron con las previsiones y se impusieron al Villegas sin demasiado brillo pero con holgura, manteniéndose así en la primera posición de la tabla clasificatoria del grupo riojano.

LA FICHA 3 SD LOGROÑÉS Benji, Múzquiz, Javi Herreros, Nano, Héctor, Alberto Gil, Domínguez, Tenorio, Chuchi (Dani Suárez, m. 63), Míchel (Alberto Niño, m. 72) y Nacho Navajas.

0 VILLEGAS Rusca, Javi Guerrero, Álex, Pepi, Urraca, Vega, Andy (Merino, m. 70), Vitín (Espi, m. 65), Irago, Dani Reinares y Jota (Unai, m. 69). GOLES 1-0, m. 3, Chuchi; 2-0, m. 49, Domínguez; 3-0, m. 61, Míchel. ÁRBITRO Escribano, ayudado por Gallardo y Peralta. Amonestó, por parte de la SDL, a Alberto Gil y Herreros. Por parte del Villegas vieron amarilla Vitín y Vega. INCIDENCIAS 766 espectadores, según los datos proporcionados por la SD Logroñés.

Introdujo muchas novedades en su once el técnico de la Sociedad para afrontar el duelo de ayer. Estrenaron, por ejemplo, titularidad tanto Múzquiz (que actuó de lateral) como Tenorio, pero tanto cambio no evitó que los locales se adelantaran muy pronto el marcador. Tras un centro del propio Tenorio, Chuchi remató y Rusca evitó el gol con una gran parada. Sin embargo, el rechace le cayó de nuevo al exjugador del La Calzada y, entonces sí, no erró y fusiló al meta rival.

Ese gol cambió poco (o nada) el guión previsto al inicio. La Sociedad monopolizaba el balón y el Villegas esperaba agazapado en su campo la opción de salir al contragolpe. Sin embargo, sobre todo en el primer acto, esas largas posesiones locales no se tradujeron en demasiadas llegadas por culpa de la buena disposición táctica de los visitantes y la falta de velocidad en la transición del balón de los anfitriones. Aun así, Míchel probó a Rusca con una de sus jugadas habituales que empiezan sobre la cal y acaban con un disparo lejano, pero el portero volvió a demostrar unos espectaculares reflejos.

Los minutos pasaban y se apreciaba cierta parsimonia en el juego que se acabó traduciendo, durante unos minutos previos al descanso, en imprecisiones que a punto estuvo de aprovechar el Villegas. Logró salir en un par de ocasiones a la contra y en una Benji tuvo que abandonar su área para contar el ataque rival y en la otra Vega disparó cerca del palo desde la frontal. Fueron las mejores ocasiones del conjunto dirigido por José Ángel Muro.

Llegó la segunda parte y ésta comenzó exactamente igual que la primera. Con un gol de la Sociedad Deportiva Logroñés. Intervino de nuevo Chuchi en el área para efectuar una buena dejada con la cabeza a Domínguez y el mediapunta enganchó un ajustado disparo que superó sin remedio a Rusca. Partido prácticamente sentenciado para los intereses blanquirrojos.

A partir de ahí, la Sociedad no sufrió para mantener su renta y dispuso de llegadas para haber hecho mayor su victoria. Aprovechó Míchel una de ellas para encarar al cancerbero visitante y superarle con buen tiro cruzado, poniendo así el 3-0 definitivo en el electrónico de Las Gaunas.

Los últimos minutos del encuentro apenas tuvieron tensión, dado lo abultado del resultado. Destacaron un par de ocasiones de Tenorio y Nacho Navajas que no encontraron el gol y un tanto anulado a Dani Suárez, que había ingresado en el terreno de juego en el segundo acto, por fuera de juego. Así se cerró la primera victoria de la SDL en el 2017.