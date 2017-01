La lucha sigue en el 2017

El final del año pasado dibujó una igualadísima Tercera División riojana. Más que nunca. Siete equipos separados por cinco puntos en la pelea por ascender es una diferencia tan pequeña que hace que todos ellos tengan opciones de acabar la temporada arriba del todo. En el liderato. Así pues, el 2017 asoma con el interés puesto en cómo terminará esa pelea en la que todos los contendientes parecen tener fuerzas para mantenerse en pie hasta que el reloj ponga fin al último asalto.

Salvo el Varea, que ayer ya hizo los deberes, el resto de los equipos implicados en esa lucha entran hoy en juego. Dos de ellos, de hecho, se ven las caras en La Molineta, donde el Alfaro espera la llegada del Haro. Ambos bloques están actualmente fuera de las posiciones de 'play off', pero las ven muy de cerca. Tanto que cualquier error de aquellos que le preceden en la tabla puede hacer que se aúpen a ellas.

No quieren abandonar, por el contrario, esos puestos de privilegio equipos como la SD Logroñés, que busca consolidarse en el liderato con un triunfo ante un Villegas que pelea por un objetivo muy distinto, no perder la categoría. Empatado a puntos con los blanquirrojos está el Calahorra, que recibe en La Planilla al Agoncillo, el único equipo que ha conseguido ganarle en esta campaña. El Anguiano, por su parte, visita San Miguel, donde el Tedeón está firmando un gran ejercicio y el Náxara, mientras, se ve las caras en La Salera con un River Ebro que no quiere ver el descenso como una amenaza más cercana.

Y es que la zona baja de la clasificación también se encuentra enmarcada en un escenario de bastante igualdad. El empate firmado ayer entre el Rapid y el Arnedo hace que tanto el ya citado Villegas como el San Marcial puedan salir de la zona de castigo si consiguen hoy resultados positivos. Los de Lardero juegan en casa y lo hacen ante un Calasancio que tampoco puede relajarse a pesar de contar actualmente con un importante colchón de puntos sobre los tres últimos puestos. En esa pugna también están inmersos el La Calzada y la Oyonesa. Los de Santo Domingo visitan Casalarreina y los alaveses, por último, reciben en su feudo a un Vianés que vive tranquilo en la parte central.