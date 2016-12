La Tercera riojana más igualada

Triple empate por el liderato y siete equipos en solo cinco puntos en cabeza. La Tercera riojana llega a su ecuador con una igualdad nunca vista y sin un dominador claro, asegurando para la segunda mitad del campeonato emociones fuertes. En otras campañas los pronósticos a estas alturas estaban más o menos claros para algunos equipos, pero en este año es difícil adivinar tanto el campeón como los cuatro equipos que jugarán el 'play off' o los tres que descenderán a Regional Preferente. Como suele ocurrir, la brecha entre la parte alta y la baja es enorme, pero el equilibrio en las zonas calientes de la competición es singular.

La temporada ha conocido hasta el momento cuatro líderes: Náxara, SD Logroñés, Varea y Anguiano. No ha encontrado un dominador claro, aunque la SDL destaca como el equipo que más ha ostentado la privilegiada posición. Sin embargo, los blanquirrojos no han podido en ningún momento destacarse en exceso, llegando al final de la primera vuelta como líder, pero empatado a 46 puntos con el Calahorra (donde Nacho Sainz ha causado baja) y el Varea. Los rojillos han ido creciendo, pasando muchas jornadas fuera de los cuatro primeros, pero terminando como uno de los más fuertes. Por su parte, el Varea se ha confirmado como una de las sensaciones de la campaña pese a que no estaba en un principio entre los grandes favoritos.

El Anguiano, cuarto a dos puntos de los primeros, es otro de los equipos que ha sorprendido, con un bloque con una base veterana e importantes aportaciones de los más jóvenes, que se ha colado entre los mejores gracias a la solidez mostrada contra rivales de la zona media y baja. Fuera de los puestos del 'play off' se encuentran dos clásicos, el Haro y el Náxara. Los jarreros se han mantenido siempre fuera de los cuatro primeros pero sin perder la estela, mientras que el equipo najerino ha caído en las últimas jornadas después de un muy buen comienzo de la competición. El Alfaro, por su parte, se ha ganado el derecho a entrar en la lucha entre los mejores y ha terminado a solo cinco puntos del líder.

Chechu Martínez

«Las sensaciones son buenas. Después de un gran inicio, en el que firmamos el mejor arranque de Tercera, tuvimos un par de partidos no demasiado buenos en casa y eso nos hizo perder la ventaja. Le doy un ocho al equipo y esperamos llegar al nueve en la segunda parte de la liga». Adrián Ruiz «Ha sido una buena primera mitad pero no esperaba menos de esta plantilla. Quizá podíamos haber sacado más puntos, pero hemos pagado algo la inexperiencia y que el equipo tenía que conjuntarse. Debemos afianzar nuestro modelo, lograr la permanencia y ver hasta donde llegamos». Eduardo Arévalo «Hemos ido de menos a más tanto en sensaciones como en la clasificación. Estamos muy satisfechos con el rendimiento que han mostrado tanto los jugadores nuevos como los que continúan de la pasada temporada y pienso que la igualdad en la tabla se va a mantener durante toda la liga». Javier Moncayo «La primera vuelta me ha dejado un sabor agridulce. Esperábamos un poco más en cuanto a resultados, aunque creo que el nivel de juego ha sido bueno. Las lesiones también nos han lastrado y, en líneas generales, le pondría un suficiente a la primera parte de la competición del Agoncillo». Blas Terroba «Estoy muy satisfecho porque estamos al nivel del equipo que marca el liderato. Toda la plantilla ha creído en el mensaje de compromiso y de trabajo que mandamos al principio de la temporada y la conexión entre los jóvenes y los jugadores más veteranos ha funcionado muy bien». Héctor Ruiz «Estamos satisfechos en cuanto a puntuación y situación en la tabla, con la idea de mejorar para asegurar la permanencia. Hemos tenido muchos problemas de lesiones y el equipo no ha dado aún su verdadero nivel. Con todos recuperados nuestra competitividad será mayor». Raúl Llona «La valoración es muy positiva. Nos planteamos ser un equipo competitivo y así ha sido. Los dos últimos partidos empañan un poco el resultado pero hemos estado siempre arriba y toda la plantilla ha participado de ello. Debemos mantener la línea intentando mejor ante rivales directos». David Pérez «La sensación es mejor en cuanto a trabajo que en lo referente a resultados. Los jugadores están entrenándose muy bien y hemos competido a buen nivel con los equipos de la zona alta. Con los de nuestra liga nos está costando un poco más y ojalá podamos mejorar en la segunda vuelta». Rubén López 'Tato' «La primera vuelta nos ha dejado una sensación agridulce porque ha habido partidos en los que hemos estado muy bien y otros, sobre todo contra rivales de arriba, en los que no tanto. En la segunda vuelta esperamos ser más regulares e, igualmente, que nos respeten más las lesiones». Iñaki Zuazo «El trabajo que están haciendo los jugadores es muy bueno y hemos sabido reponernos a los nueve partidos del principio sin puntuar. Creo que podríamos haber conseguido incluso algún punto más y en la segunda vuelta esperamos, por lo menos, mantener la línea de los últimos partidos». Diego Martínez «La vuelta ha sido buena, aunque nos hubiese gustado sumar algo más. Hemos competido bien contra nuestros rivales directos pero hemos tenido un par de tropiezos. Somos más reconocibles como equipo y debemos mantener esta línea, que es la que nos llevó al 'play off' el año pasado». Josean García «Tenemos una plantilla prácticamente nueva y sabíamos que nos iba a costar adaptarnos a la categoría. Creo que en los últimos partidos, el equipo ha ido compactándose más, hemos ido creciendo y hemos podido competir a buen nivel. Esperamos seguir así». Óscar Arpón «Al principio, nos costó un poco arrancar. Sin embargo, pudimos hacer una buena plantilla y estoy muy contento con la primera vuelta que hemos realizado. Llevamos ahora una buena línea y, para la segunda vuelta, tenemos que ir partido a partido». Mikel Ramos «Hemos creado un equipo prácticamente desde cero. Tenemos mucha juventud y eso se ha dejado notar en alguno de los partidos que hemos disputado. Aun así, considero que el trabajo de los jugadores está siendo muy bueno y el nivel de compromiso, alto». Javier Pineda «Hemos competido con todos, algo muy positivo teniendo en cuenta que somos recién ascendidos, y hemos podido ganar incluso a equipos grandes. Además hemos sido regulares y estamos creciendo, que es el objetivo, evolucionar y mejorar a nivel colectivo e individual». Juan Carlos Herrero «En las últimas jornadas estamos levantando cabeza, aunque la primera vuelta ha sido muy complicada porque ha habido partidos a los que hemos ido con once jugadores de campo y uno más en el banquillo, que estaba lesionado. Pienso que, a poco que mejoremos, podemos salvarnos».



Con 9 votos Gerardo Anguiano. Con 8 votos Sergio Domínguez SDL. Con 6 votos Damián Matute Alfaro, Míchel SDL. Con 5 votos Fede Anguiano, Héctor Abad Arnedo, Astudillo Calahorra, Alberto Baztán Casalarreina, Diego Jiménez SDL, Ricardo Osés UDL B, Arnedo Varea . Con 4 votos Barace Calahorra, Orodea Náxara, Alberto Niño SDL, Malón Varea. Con 3 votos Leo, Txutxi Haro, Lozano Náxara, Benji, Ledo SDL, Chimbo, Rubén Pérez Varea. Con 2 votos Cristian Alfaro, Iván Agustín, Moha Anguiano, Fernando Rubio, Toledo, Txerra, Alex Satrústegui Calahorra, Paniagua Casalarreina, Raúl Heras, Javito Náxara, Leo, Jorge Herreros San Marcial, Chuchi, Nacho Navajas SDL, Sergio Muro Tedeón, Madalín Varea. Con 1 voto Chino, Ache Agoncillo, Sotés, Kevin Anguiano, Manu Rubio, Diego Ruiz Arnedo, Cristian Calahorra, Merino Calasancio, Abel La Calzada, Javi Martínez, Miguel, Jorge García Náxara, Joseba Oyonesa, David Santamaría Rápid, Subero, Juanma Ríver Ebro, Conde, Moisés San Marcial, Dani Suárez, Rubén Peña, Laencina SDL, Jorge Marín Tedeón, Guillermo Cabrera, Zubiri, Bobadilla, Diego Gordo, Ángel UDL B, Rocha, Pinillos Varea, Yerai Vianés, Dani Reinares Villegas. Óscar Sáenz «Estoy muy contento. Hemos rendido por encima de nuestras posibilidades, incluso dando alguna sorpresa sobre todo en casa. Tanto los refuerzos que llegaron en el verano como los jugadores que se mantienen del año pasado han trabajado muy bien y estoy muy satisfecho». José Ángel Muro «No estamos contentos porque nos costó demasiado arrancar. Hemos fallado contra los equipos de nuestra liga, ya que ante los de la zona alta hemos hecho algunos buenos partidos. Contra los de abajo no hemos sacado los resultados esperados y debemos mejorar en la segunda vuelta». Borja Lerma «La primera vuelta ha estado muy bien. Nuestro objetivo para toda la temporada era conseguir 36 puntos y ya hemos logrado el 70%. El equipo, salvo en algunos partidos contra los conjuntos de arriba, ha dejado muy buenas sensaciones, que esperamos mantener en la segunda vuelta». Paul Pérez «El equipo entró pronto en una mala dinámica y nuestro trabajo al cogerlo fue levantar la moral y establecer unos principios tácticos. Se ha visto un cambio de actitud, con una mejora del juego, pero nos cuesta mucho marcar. Cuando llegue la primera victoria el equipo irá para arriba».

Los duelos entre los primeros han ofrecido resultados para todos los gustos, pero la zona baja de la tabla también merece una cuidada atención. Salvo el Rapid, que se ha quedado descolgado después de no ganado ningún partido, el resto de los conjuntos mantienen una interesante pelea por no perder la categoría.

La zona de descenso cuenta con el San Marcial y el Villegas como inquilinos, pero ambos han firmado un buen tramo final de primera vuelta que les ha permitido acercarse a las plantillas que les preceden en la clasificación. De hecho, los de La Ribera ven la permanencia a un punto y los de Lardero están empatados con el Arnedo, que se ha reforzado en las últimas horas con Zabala, Carlos Trincado y Guillermo Roldán. No pueden descuidarse otros equipos como el La Calzada, el River Ebro o la Oyonesa, que ha levantado el vuelo tras un horrible arranque con nueve derrotas seguidas. Nada está decidido en una Tercera de infarto.

La primera vuelta en el grupo riojano de Tercera División ha dejado muchos nombres propios. Los de futbolistas que han brillado por su rendimiento y han ayudado a sus respectivos equipos a acercarse a los objetivos marcados cuando el balón comenzó a rodar, allá por el mes de agosto.

Muchos han destacado, pero sólo once están en el equipo ideal diseñado gracias a los votos de los entrenadores de los veinte conjuntos de la liga. Y, entre todos, el más valorado ha sido Gerardo García. El defensa, de 41 años, ha regresado a la práctica del fútbol para liderar al Anguiano dentro del campo, realizando una labor que no ha pasado desapercibida, ni mucho menos, para los técnicos.

Comparten con Gerardo espacio en la retaguardia Astudillo y Diego Jiménez. El del Calahorra se ha convertido en indispensable para Eduardo Arévalo desde su incorporación en verano y el de la SD Logroñés ha sido un puntal de los blanquirrojos tanto en labores defensivas como ofensivas. Mientras, en la portería Ricardo Osés está viviendo en el filial de la UDL su temporada de consolidación como un guardameta de garantías.

En el centro del campo, Sergio Domínguez y Arnedo llevan la batuta gracias a la calidad y a la visión de juego que han aportado a sus respectivos equipos. Junto a ellos, el desborde de Míchel y Damián y la rapidez y el olfato de gol de Fede sirven como complemento perfecto a los dos hombres en punta. Dos jugadores que han dado un salto de calidad con sus goles a sus respectivos equipos. Alberto Baztán ha aportado once tantos a la notable campaña de un recién ascendido como el Casalarreina y Héctor Abad ha marcado siete goles en un Arnedo que pelea por no perder la categoría.

El once se completa con un banquillo lleno de nombres importantes. El joven Benji ha realizado grandes partidos como portero de la SD Logroñés, al igual que Malón (recién operado de una rotura de menisco) en la defensa del Varea. Otro joven, Alberto Niño se ha hecho fuerte en el centro del campo de los de Chechu Martínez y comparte banquillo con un fichaje del Calahorra, Xabi Barace. Como ariete de recambio queda Orodea, que sigue dando muestras de su clase en el Náxara.