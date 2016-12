Equilibrio sobre el césped y en el marcador

Justicia en Murillo con el empate entre el Rapid y el Calasancio, que realizaron un partido demasiado serio, dejando quizá poco lugar para la imaginación, evitando que el marcador se moviese en un choque con dos mitades bien diferenciadas. Fueron mejor los locales en la primera, gozando de minutos de dominio indiscutible y acoso sobre la meta de un Calasancio que asumió el dominio en el segundo tiempo, aunque sin generar apenas peligro.

la ficha 0 RAPID Yul, Víctor, Aguado, Viana, David, Popi, Pirri (Fugas, m. 74), Emilio, Rosas (Parada, m. 59), Edule (Piti, m. 83) y Chuchi.

0 CALASANCIO Iván, San Juan, Álvaro, Asier, Nacho, Víctor, Merino, Fabio (Espi, m. 75), Lapeña, Edu (Garza, m. 64) y Melón (Richard, m. 55). árbitro Roberto Montoya, asistido por David López y Millán Bárcenas. Amonestó a los locales Aguado y Pirri.

Comenzó el partido bastante igualado, sin dominador, aunque buscando el equipo visitante algo más la portería rival, con un fuerte disparo de Merino que sacó Yul con apuros y cabezazo de Melón que salvó bajo palos Emilio. Tras esos dos sustos, en torno al minuto 20 de partido, el Rapid empezó a reaccionar, pasando a disputarse el partido en campo visitante, con un continuo asedio en el que se sucedieron saques de esquina, faltas sobre el área y alguna ocasión clara como un par de disparos de Pirri y Rosas o un remate de Viana en el área pequeña, todas salvadas por Iván, el portero del Calasancio.

Esa recta final del primer tiempo fue el mejor momento del partido, en el que el Rapid demostró buenas prestaciones pero no supo culminar y encaminarse a su primera victoria de la temporada. Lo lamentarían, ya que el segundo periodo el balón cambió de bando y el número de oportunidades de romper la igualdad inicial menguó sensiblemente.

Tras el paso por vestuarios y después de minutos de tanteo, el Calasancio empezó a asumir el protagonismo, aunque sus acercamientos al área local eran demasiado tímidos y no pusieron en apuros a Yul. Sus mejores oportunidades, fueron un centro cerrado de Fabio al que no llegó por poco Nacho y un balón largo a Lapeña que acabó interceptando Aguado. Los locales, sin balón, lo intentaban a la contra, y tuvieron un par de ocasiones en una llegada de Edule que despejó Iván con los pies y en un centro al área que sacó Merino antes de que Viana pudiese remachar. Y poco más. El marcador no iba a moverse.