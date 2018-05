ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA RFEF «Tebas no se vende y yo tampoco» Juan Luis Larrea, durante la entrevista con este periódico. :: ALBERTO FERRERAS «Mi objetivo es que sólo se hable de fútbol», dice quien trabajó con su «amigo» Villar, «que lo está pasando mal y no se merecía esta salida» Juan Luis Larrea Extesorero de la FEF R. ERRASTI / I. TYLKO Martes, 22 mayo 2018, 23:33

-1. Puede haber algunos, pero son a sumar por mi parte. Logramos 77 avales, que son mayoría absoluta, e incluso puede haber otro ramillete de votos que me pueden favorecer.

-2. Cogí la FEF por responsabilidad y no pretendo hablar, sino hacer. En estos meses hemos tomado decisiones importantes en todas las áreas: hemos traído la final de la Champions del año próximo al Metropolitano, la final del fútbol sala a Zaragoza, estamos en el Comité Ejecutivo de la UEFA y tenemos un diálogo fluido con las instituciones nacionales e internacionales. Quiero lograr que se hable de fútbol y no de asuntos convulsos que no han beneficiado ni para la esponsorización.

-3. Ojalá. Sería un premio para él. Está la afición ilusionada, hay mimbres para para hacer un gran cesto y un excelente trabajo detrás de Julen Lopetegui y su equipo. Villar es un amigo que está pasándolo mal. Escondido no es la palabra, pero está un poco distante. La gente del fútbol se ha apartado de él y yo en parte también, porque apenas hemos hablado un par de veces. No se merecía esta salida.

-4. No es cierto. He pretendido darme cuenta del distanciamiento entre la FEF y otros organismos a los que he tendido la mano desde el primer momento.

-5. Le interesa al fútbol que LaLiga me apoye porque ha visto cómo estamos trabajando. Tebas no se vende y yo tampoco. Propuse una vicepresidencia para LaLiga en la FEF, pero no para Tebas, sino para una persona más conciliadora que nos permita llevarnos a todos mejor.

-6. A nivel individual no creo, porque hay bastante distanciamiento.

-7. La eficacia del Ojo de Halcón no está muy clara y el VAR puede hacer la misma función.

-8. Abogo por jugar los partidos grandes de España en estadios importantes. Tampoco soy partidario de una sede fija para la final de Copa. Más de un campo equidistante entre los dos finalistas. Hay que mimar mucho a los seguidores abaratando los precios de las entradas y mejorando algunas fechas y horarios para no vaciar los campos, porque igual estamos matando a la gallina de los huevos de oro.

-9. Ya está experimentando un gran auge y el nivel de la selección es elevado. Las chicas cuentan con Seguridad Social y una profesionalización en cierta medida, y las licencias han aumentado en todas las territoriales. Me avala la labor realizada en Guipúzcoa desde hace 30 años.

-10. Tenemos a todos los estamentos representados y los avales suficientes. Y si no, felicito al ganador y sigo disfrutando en la Guipuzcoana y también de la familia y los nietos.

¿Le salen las cuentas para ganar? ¿Aún hay votos flotantes?

Resuma sus propuestas. ¿Qué desterraría del actual modelo?

¿Se ve ganando el Mundial justo al año de ser detenido Villar? ¿Qué siente al oír su nombre?

¿La suya es una candidatura continuista e inmovilista?

¿Javier Tebas juega un papel clave en estas elecciones?

Si gana el jueves, ¿propondría al rival para su equipo de trabajo?

¿Al VAR debería añadirse también el Ojo de Halcón?

¿Es partidario de sedes fijas para selección y la final de Copa?

¿Cómo potenciará el fútbol femenino?

¿Diga una razón concreta por la que cree que ganará?