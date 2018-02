FEDERACIÓN RIOJANA La suspensión de Jacinto Alonso se decidirá en La Rioja Jacinto Alonso posa con una urna en la Federación Riojana. :: j. marín El Consejo Superior de Deportes traslada los expedientes de seis presidentes federativos a las distintas comunidades V. S./EFE Martes, 20 febrero 2018, 23:58

logroño. La posible inhabilitación de Jacinto Alonso, presidente de la Federación Riojana de Fútbol, continúa en el limbo jurídico. Ayer, después de postergarse la decisión durante meses, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes se reunió en Madrid para tratar los expedientes abiertos a seis presidentes de territoriales de fútbol, entre ellos el de la Riojana. No hubo una decisión, sino una nueva dilación.

La comisión acordó trasladar los expedientes a las diferentes comunidades autónomas, que deberán ahora estudiar cada caso y determinar si existe un motivo para la suspensión de los expedientados, para no hacerlo o, incluso, si no hay competencias para obrar de cualquiera de las maneras anteriores. Según explica EFE, la comisión no suspendió a los mismos, que fueron expedientados por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) al figurar como investigados por la Audiencia Nacional en la llamada 'operación Soule'. La apertura de expediente disciplinario por parte del TAD se realizó en su condición de directivos de la RFEF y el CSD señaló que «la posibilidad de la suspensión decae al haber renunciado a estos cargos». Alonso dimitió el pasado mes de agosto de sus responsabilidades en la RFEF.

Según la web Iusport, el expediente del Tribunal Administrativo del Deporte nace por la firma de «una carta de apoyo a Villar a pocas semanas de las elecciones» lo que se consideró que vulneraba «el principio de neutralidad».

«Debemos saber si tenemos competencias sobre esa decisión», asegura Diego Azcona

La noticia ha causado estupefacción en la Dirección General del Deporte. «No nos ha llegado nada oficialmente», explica Diego Azcona. «Parece que se lavan las manos, por decirlo de una manera», incide. «Lo primero, debemos saber si tenemos competencias sobre esa decisión y mientras no veamos el acta de la comisión, esperaremos», sentencia Azcona. En principio, la obligación de la Dirección General y de los órganos territoriales competentes es la de velar por la limpieza de los procesos electorales, en este caso, en la Federación Riojana de Fútbol. Y, según Iusport, el caso trataría de un apoyo a Ángel María Villar en los comicios de la RFEF, por lo que desde La Rioja se pide cautela.

A la espera de lo que ocurra en el aspecto puramente federativo, el 'caso Soule' y la investigación judicial a Villar y a los presidentes de las territoriales imputados sigue su curso en la Audiencia Nacional.