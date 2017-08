Supercopa blanca, infierno blaugrana Marco Asensio celebra su tanto, otro golazo como el que cerró el partido de ida de la Supercopa. :: reuters El Real Madrid avasalla a un Barcelona sin alma para empezar la liga con un título y plena moralMarco Asensio, que cerró el partido de ida con un golazo, se volvió a mostrar como la bestia negra de los de Valverde al inicio de la vuelta V. S. Jueves, 17 agosto 2017, 01:00

logroño. Levantar un título siempre resulta agradable. Agrandar leyendas, como la que está forjando Zinedine Zidane, sirve para pasar a la historia. Y soñar con el 'sextete' siempre da un alimento pasional a la afición. Pero si de algo ha servido al Real Madrid la Supercopa de España es para marcar territorio, reivindicar un trabajo sobre el campo y en los despachos y, sobre todo, sembrar el pánico en su más directo rival.

2 REAL MADRID FC BARCELONA 0 Real Madrid Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Kovacic (Casemiro, m. 62), Kroos (Ceballos, m. 80), Modric, Marco Asensio (Theo, m. 75), Lucas Vázquez y Benzema. FC Barcelona Ter Stegen, Mascherano, Piqué (Semedo, m. 50), Umtiti, Jordi Alba (Digne, m. 78), Busquets, Sergi Roberto, Rakitic, André Gomes (Deulofeu, m. 72), Messi y Luis Suárez. Goles 1-0, m. 4. Marco Asensio. 2-0, m. 39. Benzema. Árbitro Sánchez Martínez. Amonestó al visitante Luis Suárez. Incidencias Lleno en el Bernabéu.

Los de Ernesto Valverde ya están condenados a empezar la Liga y la Champions con un ojo puesto en la casa blanca. Todo lo que hagan (fichajes, resultados, decisiones) va a estar pasado por el tamiz de su némesis. Porque el partido de ida y, sobre todo, el de ayer, han abierto un infierno en el seno blaugrana. A pesar de haber disputado sólo un par de encuentros, el crédito de Valverde parece ya mermado, mientras que el de la directiva ha empezado a ser puesto en solfa. Y todo a causa de una mala planificación y, en parte, por un chaval de 21 años.

Marco Asensio, que en el 2014 a punto estuvo de recalar en la Masía, fue ayer el verdugo. Cerró la tragedia culé en Barcelona con un golazo y abrió la fiesta del Bernabéu, en el minuto 4, con otro trallazo durísimo y ante el que Ter Stegen sólo pudo mirar, lo que también le pone en la diana. Ter Stegen, Jordi Alba, André Gomes... muchos nombres criticados nada más empezar la temporada.

Fue tal la celebración en Chamartín que casi se olvidó la parroquia blanca de protestar a los árbitros. Marcelo encontraba una autopista, Asensio y Lucas Vázquez desbordaban en cualquier momento y Benzema, único miembro de la BBC presente (con Cristiano sancionado y Bale en el banco, al igual que Isco) saltaba las costuras de Umtiti y Mascherano.

El Barça, tras un primer cuarto de hora patético, tuvo un arreón de dignidad gracias a Messi y Suárez, a pesar de que éste parece lejos de su mejor forma, pero sin premio. Pasó rápido esa nube para los blancos y, gracias a un férreo control de la medular, retomaron las riendas del choque. La tuvo Asensio y luego Benzema, al que se adelantó Piqué. Pero, sobre todo, la rozó Lucas Vázquez en el minuto 33, después de que el delantero galo robase la cartera a Mascherano, pero su zapatazo se estrelló en el palo.

Benzema quería la suya y la tuvo, tras otra pérdida de la defensa barcelonista, y una jugada de Marcelo. Umtiti le dejó controlar y remachar a Ter Stegen. Llegaba el tiempo del descanso y Valverde tenía que cambiar hombres, nombres y actitudes. Pero en el banquillo no había mucho. Mientras, Zidane, que no necesitaba nada, se veía férreamente respaldado y con numerosas alternativas. Pero prefirió no tocar teclas. Messi se sentía desconectado por Kovacic y Kroos y había que cambiar algo, así que Valverde se decidió para dar descanso a un tocado Piqué y probar con Semedo.

El Barça, más estirado, seguía sufriendo por la presión de un rival que sólo sabe mirar hacia adelante y eso le costó un regalo defensivo que Messi estuvo a punto de convertir en gol en el minuto 53, pero el balón se estrelló en el larguero.

Sin cambio de rumbo

No llegó el gol pero el Madrid no aprendió la lección. Aunque el título estaba ya casi en las vitrinas, era importante ganar el partido y arrasar. Sin embargo, se notó cierta relajación y Keylor Navas, con una salida a por uvas tras una falta botada por Messi, dejó a Luis Suárez muy cerca de mejor.

A falta de 20 minutos, todo estaba decidido y no iba a cambiar el rumbo de la Supercopa, pero el Madrid quería hundir a su máximo rival y el Barça mostrar un hálito de vida. Lo volvió a intentar Messi y se encontró con Navas, pero el que no se halló fue Luis Suárez, que envió el rechace al palo. El uruguayo fue una buena muestra del Barcelona: herido, desesperado y sin puntería.

Dio Zidane minutos a Theo y Ceballos, mientras que Valverde sólo podía retocar la defensa pensando en la Liga. La Supercopa estaba perdida y el orgullo, destrozado pese a las desesperadas intentonas finales. El Madrid sueña con el sextete y el Barça con la reacción. Lo positivo, más bajo no puede caer ante los blancos.