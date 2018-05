Yeray, «un ejemplo para todos» Se muestra feliz con la absoluta tras vivir un año complicado por su enfermedad RODRIGO ERRASTI Miércoles, 30 mayo 2018, 00:38

LAS ROZAS. Yeray Álvarez no para de sonreír estos días en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El lunes se incorporó con los mundialistas y otros seis futbolistas jóvenes (dos de ellos sus compañeros Unai Núñez e Iñaki Williams, uno de sus mejores amigos y con quien comparte agente), que han sido reclutados por Julen Lopetegui para formar parte esta semana de la selección pensando en el primero de los amistosos, el domingo ante Suiza en Villarreal. El central del Athletic, que a primera hora de la mañana de ayer subía a sus redes una foto entrenando en la primera jornada de concentración, no oculta que está disfrutando de estos días de convivencia con el combinado nacional, algo que no es nuevo para él. Hace justo un año estaba en la misma situación pero una recaída le obligó a perder la opción de debutar en la absoluta y sobre todo de jugar el Europeo sub-21 en Polonia. «Esto me lo tomo como un premio. No ha sido un año fácil en el Athletic, pero es verdad que tanto yo como Iñaki (Williams) y Unai (Núñez) nos lo tomamos como un premio», dijo al rememorar la situación vivida hace 365 días, cuando la absoluta preparaba un encuentro ante Colombia en Murcia.

Entonces él y sus inseparables Kepa Arrizabalaga e Iñaki Williams vaticinaron que volvería más fuerte. Así fue. El joven vizcaíno volvió a salir victorioso en su lucha contra un cáncer de testículos. Sus compañeros en el Athletic le mostraron su apoyo y se raparon la cabeza para recordarle que estaban a su lado y que todo saldría bien. Aquella iniciativa de sus compañeros incluso fue nominada por la FIFA a gesto de 'fair play' del año.

Ahora, tras recuperarse por segunda vez, la llamada de Lopetegui, que durante el proceso siempre le mostró su apoyo tanto en público a través de las redes sociales como en privado, no oculta que lo sucedido ha sido especial para él. «Tanto para mi familia como para mí fue una noticia estupenda. Nos llevamos una alegría enorme», reconoció, antes de aprovechar para, con timidez, enviar un mensaje a todo el mundo que está en su situación. «A toda esa gente que pasa por lo mismo que yo, mensaje de ánimo y de fuerza, que de esto se sale, que con mucho espíritu y fuerza puedes lograr lo que te propongas», dice como recordatorio de que esta enfermedad no entiende de edades o progresión en la vida, sino de ganas de seguir luchando frente a la adversidad para superarla. Sus nuevos compañeros reconocen su timidez, pero se sorprenden por la manera con que afronta los problemas. «Cuando parece que lo has tumbado se levanta y te vuelve a golpear pero tranquilos que esta pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya y si tengo que volver a tumbarlo lo volveré hacer y me levantaré mil y una veces», escribió el pasado 13 de junio en Instagram.

Ahora, once meses después, aquello es sólo un escalón más, una batalla ganada. Por eso, sonrió mucho cuando Aspas le dejó responder si en el seno del vestuario se habla de que España es favorita en el Mundial. «Yo la verdad es que no les he escuchado hablar de eso, pero sí que creo que hay un equipo increíble y tienen opciones para hacer algo grande». Yeray demostró virtudes de extremo para regatear la pregunta más comprometida: si una retirada definitiva de la selección de Gerard Piqué le abre más la puerta de la absoluta en el futuro: «Una vez que llego aquí, más allá de la gente que se vaya a ir, intento disfrutar el día a día y aprender de mis compañeros».

Aún en el vestuario se recuerda aquella charla que dio en unas jornadas organizadas por la Fundación Jiménez Díaz o su visita a niños en el Hospital de Cruces en la que fue sincero para explicar su caso y animar a otros que pasaban por su misma situación. «Por tu mente pasan 20.000 cosas cuando escuchas la palabra que todo el mundo teme y te comunican que te van a extirpar un testículo. Te invade una sensación de miedo que quizás por vergüenza no quieres mostrar. En ese momento no sabes si después puede llegar la quimioterapia e incluso la muerte».