Mundial 2018 | Clasificación Ventura: «No hay cocodrilos ni serpientes en el campo; es sólo fútbol» El seleccionador italiano, Giampiero Ventura. / EFE El seleccionador italiano recuerda que el duelo del Bernabéu «es una etapa, no es la final del Giro» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 1 septiembre 2017, 21:26

Giampero Ventura, seleccionador italiano, compareció con unos minutos de retraso en el Santiago Bernabéu, después de atender a las televisiones con derechos del partido. Dejó claro que el duelo será importante, pero recordó que aún quedarán otros tres más con nueve puntos en juego. Por eso insistió en que «mañana es una etapa, no es la final del Giro». El seleccionador no se mostró preocupado tampoco por el ambiente del Bernabéu, que tendrá un aforo de 79.250 aficionados con algo más de 2.500 transalpinos, y recordó que no habrá «ni un cocodrilo o una serpiente en el campo», si bien no ocultó que será un «partido excitante para los jugadores» e intuye grandes emociones. «Nos espera en un partido importante, en un estadio importante y ante jugadores importantes. He visto el campo y no había cocodrilos ni nada parecido. Lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo en un partido decisivo en el que queremos ser decisivos. Es una gran experiencia y excitante estar en este estadio. Pero pienso en el partido y en pensar que estamos listos para hacer algo importante».

La baja de Chiellini, explicó, no significa que haya cambio de sistema, del 5-3-2 al 4-4-2. «No cambia la ida que teníamos para jugar. No cambia nada, sólo que perdemos un gran jugador», dijo lacónico. «No es oficial que vayamos a jugar un 4-4-2. Sí puede decir que hemos preparado el partido en profundidad y con serenidad. No tenemos un jugador que nos haga ganar partido, pero sí jugadores que pueden hacerlo. Trabajamos no sólo para ser equipo, sí para ser grupo. Buffon puede ser el mejor portero del mundo, pero nada puede hacer solo. Una derrota o un empate en el Bernabéu no puede hacer que nos alejemos de la línea que llevamos». De hecho, se mostró confiado en las cualidades de su equipo y avisó: «¿Por qué no vamos a sorprender?».

Ventura bromeó cuando le informaron que Lopetegui cree que será un partido «diferente» al de Turín. «Eso es bueno, porque entonces será mejor», asumiendo que España fue mejor en el Juventus Stadium pero sólo pudo conseguir un empate. «Cuando se habla de España no hablamos de esquemas y sí de muchas individuales. Creo que jugará Asensio, pero cambiará poco o nada. El problema no es qué España veremos, que lo sabemos, sí saber qué podemos hacer nosotros», reconoció antes de pasar de puntillas por el encima de las críticas. «Sufrir críticas por cosas que no han sucedido es extraño, pero… Uno se espera las críticas sobre cosas que ya han ocurrido», afirmó irónico.

Hizo balance de lo que ha ido cambiando su Italia desde el partido de Turín. «Lo que se ha hecho durante este año es positivo, con una imagen distinta. Cerrar el ciclo pasado no es algo positivo o negativo. Llevamos cuatro o cinco partidos haciendo cosas distintas. España es una etapa importante en un camino largo», explicó antes de recordar lo diferente que es esta primera fecha internacional de la campaña, por el tono físico y la incertidumbre de los jugadores sobre su futuro. «Estamos a primeros de septiembre y sabemos cómo están nuestro equipos en este momento, con el mercado abierto Esto no ayuda, más ante España. Pero estamos aquí seguros de que podemos hacer algo importante mañana y en el futuro. Que el mercado esté abierto antes de un partido así ya sabemos lo que es. Creo que se debe cerrar un día antes de que empiecen los campeonatos, sólo por el hecho de que los equipos tengan a sus jugadores al 100% centrados. Sería bueno para ellos y para la selección».