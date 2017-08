Suso advierte del orden italiano y el peligro de Insigne Suso, con gesto serio. / Efe El andaluz reconoce que su compañero Bonucci "nos dijo que iba a haber sorpresa pero es una selección que trabaja muy bien lo táctico" RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 30 agosto 2017, 16:04

Suso miraba tímido al entrar en la sala de prensa. A su lado tenía a Nacho, que aún siendo uno de los últimos en llegar ya se siente más cómodo en los medios de comunicación. Su experiencia en la Serie A le convierte en una voz autorizada antes de medirse ante Italia en el Santiago Bernabéu. "Tácticamente son muy fuertes, bien organizados atrás y con gente rápida que puede hacer gol. Lo mas difícil que nos vamos a encontrar es un equipo que está organizado y sabe lo que tiene que hacer. Tienen buenos jugadores, defensa, medio campo y ataque. Si un equipo sabe jugar hasta el último minuto es Italia y será bastante difícil", vaticinó antes de reconocer que es una competición "un poco difícil para los atacantes. Se defiende bastante bien, los equipos están muy bien organizados".

No se quiso mojar sobre si ante una defensa tan rocosa como la de Bonucci (su compañeros en Milán), Barzagli y Chiellini lo mejor es jugar con un '9' de referencia o un falso delantero. "Es una pregunta un poco difícil (sonrió), el mister estará analizando a Italia y ambas opciones. Tiene jugadores para hacer una cosa u otra. Lo afrontará de la mejor manera y seguro que sabe lo que será mejor. Será un partido bastante duro, eso seguro", apuntó antes de citar a un jugador peligroso al que ve con unas condiciones especiales. "Insigne está en un momento buenísimo, está jugando muy bien en un Nápoles que está en un nivel alto y sinceramente encajaría bien con nosotros". Además, relató que había hablado con su compañero Bonucci y que "nos dijo que iba a haber sorpresa. No sé si será presionar arriba o no pero es verdad que es una selección que trabaja muy bien lo táctico".

Suso explicó cómo recibió la noticia y las sensaciones que está teniendo desde el lunes. "Habíamos jugado la noche de antes un partido de Europa League, estaba entrenando. No sé si fue el utillero o el fisio. Fue una cosa muy bonita. Estoy aquí y muy contento. Los primeros días han sido muy bonitos. Estar aquí con jugadores tan grandes y con la mejor selección que hay, son días muy bonitos. Siempre he estado fuera, solo he jugado un año en España y es verdad que se nos ve un poco menos".

El Milán, recuerda, "es un equipo muy grande en el que si haces bien las cosas tienes opción de estar aquí. El equipo está comprando a mucha gente, estamos mejorando y por mi parte me he adaptado bien. Estoy aquí gracias al Milán y a Montella que nos está aportando. Julen me ha dado un premio, quizá sea más difícil de ver los que estamos fuera pero lo estoy haciendo bien; por eso estoy muy contento de estar aquí, que para mí era un sueño".

Por último, Suso explicó sus condiciones como jugador. "Puedo jugar por dentro o por fuera, me gusta venir a jugar en corto y también largo. He estado siempre en las inferiores, me adecuo bien a todos los sistemas y pudo aportar granito de arena", dijo decidido.