La selección asume una nueva polémica
La camiseta del Mundial de Rusia genera debate por parecerse a los colores de la bandera republicana
RODRIGO ERRASTI
Martes, 7 noviembre 2017, 00:42

madrid. No es la primera vez que un efecto óptico en materia de colores se hace viral en las redes sociales, pero esta vez al suceder en la camiseta de la selección española de fútbol para el Mundial de Rusia 2018 ha desatado una polémica en la que hasta políticos aprovecharon para tener su grado de protagonismo. La combinación en el costado derecho que va de arriba abajo del color azul petróleo sobre el clásico fondo rojo, que aparece como morado en los medios audiovisuales, hizo a muchos ver una bandera republicana en un modelo que rememora la utilizada en el Mundial de Estados Unidos 1994.

«Si no sacáramos camisetas por lo que escuchamos en las redes sociales nunca habría nuevos diseños», reconocen desde Adidas al ser contactados por este medio. La marca aclara que este diseño está hecho hace un año, cuando no existía la actual situación política tan convulsa y que la Federación autorizó el modelo ya que también consideró correcta una reedición retro para la cita mundialista.

Y es que otras selecciones como Alemania, Rusia, Japón, Colombia, Argentina y México llevarán en Rusia nuevas equipaciones estilo 'vintage' inspiradas en algunas icónicas de los 90. España fue oro en Barcelona 1992 pero al equipo olímpico le vestía Kelme por lo que se optó para hacer una revisión de la elástica de 1994, recordada por ser la que llevó España cuando el actual seleccionador Julen Lopetegui era uno de los 22 convocados por Javier Clemente y quedó eliminada por Italia en un recordado duelo de cuartos con codazo de Tasotti a Luis Enrique en la prolongación.

Varias selecciones vestidas por Adidas llevarán en Rusia diseños 'vintage' de modelos icónicos de los 90

En Adidas asumen que las líneas azules sobre rojo hace un efecto visual de morado por un tema de píxeles, algo que sucede con los diamantes de color rojo, amarillo y azul, que, según la empresa alemana, «representan la velocidad, la energía y el estilo del fútbol que se asocia con el combinado nacional español». En el modelo que lució 'La Roja' en 1994 las partes azules estaban centradas y no se pisaban los colores. «Hacía tiempo que la selección española no vestía una camiseta tan bonita. Tod@s con la roja», escribió Pablo Iglesias en twitter junto a la foto. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, consideró en instagram que «la nueva camiseta de la selección española tiene su encanto. Incorpora un azul casi morado, y recuerda a ese intento republicano de ampliar los colores de la Corona de Aragón (que son base de la bandera catalana y también de la rojigualda) para incluir el morado de Castilla», si bien asumió que «lógicamente no es un hecho consciente, sino de pura coincidencia. Pero sin duda es mucho más bonita».

Criticadas... y muy vendidas

Otros políticos dejaron su opinión rechazando la nueva elástica, que será estrenada el próximo miércoles al mediodía por los jugadores en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras el entrenamiento matutino. «¿En serio?», preguntó sorprendido el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta. En Adidas ya esperaban una reacción así, superior a «lo que ocurre siempre con cada camiseta de un gran torneo» dado que anónimos han pedido incluso un boicot, ya que hace unos días se filtró el modelo y empezaron las críticas. Algunos incluso ven hasta una estelada.

En la firma están acostumbrados y recuerdan que con la nueva camiseta de la Real Sociedad se produjo un rechazo inicial por tener un número superior de rayas verticales a las habituales pero ahora es ya una de las más vendidas en la historia del club. «La aceptación de la afición y las ventas dependerán, cómo siempre, de los resultados» en el torneo, que se celebrará del 14 de junio al 15 de julio de 2018. El estreno oficial de este nuevo conjunto (el pantalón es azul petróleo con líneas rojas y amarillas en los lados formando los colores de la bandera de España y las medias serán negras) será este sábado en La Rosaleda, donde España, acostumbrada a vivir en la polémica extradeportiva, jugará un amistoso ante Costa Rica. El martes 14 jugará un segundo amistoso en San Petersburgo ante Rusia. La anfitriona, que ha quitado el puesto de cabeza de serie a España en el sorteo del 1 de diciembre, estrenará una moderna interpretación de la camiseta de la URSS en los Juegos Olímpicos de 1988, donde logró el oro.