«Este rival nos va a exigir muchísimo» El seleccionador considera que los amistosos son una buena ocasión para que los futbolistas se ganen estar en el Mundial JESÚS BALLESTEROS Sábado, 11 noviembre 2017, 00:53

MÁLAGA. Julen Lopetegui tiene un plan. En él entran Costa Rica y Rusia para preparar el asalto al Mundial antes de la última prueba de marzo. Está convencido de que sus actuales sistemas benefician la preparación del combinado nacional. «Creíamos que Costa Rica y Rusia jugaban un sistema parecido y creímos que podíamos jugar ante ellos y aprovechar eso. Estamos con el foco en el plano deportivo, que es lo que nos interesa. Hay dos opciones de preparar y afinar de cara al Mundial. Nos gustaría tener más ventanas, pero vamos a aprovechar las que tenemos y vamos a estar atentos a los rivales que tenemos. Tenemos que aprovechar esos partidos para ser mejores», explicó ayer el seleccionador nacional.

El entrenador guipuzcoano está convencido de que el rival no será un convidado de piedra. «Costa Rica es muy buen equipo. Mantiene el bloque de hace unos años. Nos va exigir muchísimo y puede ser un rival en el Mundial. Vamos a intentar ganar el partido», manifestó.

Lopetegui tiene claro quiénes estarán en la cita de Rusia, pero cree que los partidos que han de venir serán una buena ocasión para ganarse una oportunidad. «Los protagonistas de los partidos son los futbolistas, pero éste es una oportunidad. Afrontaremos el Mundial con la máxima ilusión y la máxima ambición», sentenció.

También compareció ayer Isco, cuyo enorme estado de forma le hace ser protagonista dentro y fuera del terreno de juego. «Mañana (por hoy) será un partido muy especial. Me siento cómodo y con confianza. Hago cosas que antes no intentaba. Tengo 25 años y no me quiero quedar aquí. Quiero mejorar. Nunca me conformo con nada, quiero seguir así y no relajarme», insistió ayer el malagueño.