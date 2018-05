Odriozola, una vida a toda velocidad El realista, admirador de Bolt y un apasionado de los caballos, se ve «capacitado para ser titular» por la lesión de Dani Carvajal R. ERRASTI Jueves, 31 mayo 2018, 00:25

Las Rozas. «Me encanta la velocidad, los velocistas. Siempre me he fijado mucho en ellos y Usain Bolt es el más rapido de la historia». No es Bolt, pero en el césped pocos hay más rápidos. Álvaro Odriozola es velocidad. No sólo en el campo, donde ha llegado a alcanzar los 35 kilómetros por hora. Este joven de 22 años habla deprisa y piensa deprisa, como el señor Lobo de 'Pulp Fiction'. Y su carrera deportiva le acompaña. En apenas 18 meses ha pasado de Segunda B a ser el posible lateral titular en el estreno mundialista de España en Rusia con sólo 2 internacionalidades ante la posibilidad de que éste no llegue a tiempo para el Mundial. «Claro que me veo capacitado para ser titular, para eso estoy trabajando. Que Carvajal esté con nosotros es una gran noticia de la que me alegro, ya que nos hace más fuertes», afirma. Algo impensable hace un tiempo, cuando era extremo. Fue Iñaki Satrústegui el que le ubicó ahí y desde entonces no ha parado de crecer. Y de correr. «En un año y medio todo ha cambiado para bien. Ha sido una locura, pero una bendita locura. Es algo que se digiere teniendo los pies en el suelo, sabiendo quién eres y de dónde vienes y teniendo un entorno que en mi caso es privilegiado», señala Odriozola, que hace gala de una madurez impropia de su juventud. Le queda algo de su época de extremo: el regate. Ante los medios esquiva cualquier pregunta sobre su futuro. «Mi futuro es la selección, tengo 22 años y esta es una oportunidad única que hay que disfrutar en cada momento. Mi futuro es el entrenamiento de mañana y el amistoso del domingo», dice sobre su futuro, ya que se le vincula en los últimos días al Real Madrid. Viene mucho a la capital... pero para ver carreras de caballos en la Zarzuela, una pasión que le viene de familia.