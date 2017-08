Clasificación Mundial Rusia'2018 Nacho pide al Bernabéu que apoye a Piqué Nacho, durante su comparecencia ante los medios. / Efe El central no cree que Italia cambie su plan al necesitar el triunfo "irán a ganar pero con la cabeza bien amueblada como siempre" RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 30 agosto 2017, 14:16

Sin colores. Los jugadores del Real Madrid están pidiendo que el Santiago Bernabéu olvide viejas cuitas con Gerard Piqué, que le apoye sin ambages. Primero fue Sergio Ramos, después Dani Carvajal y ahora Nacho. "Es verdad que en los últimos partidos en España se le ha pitado pero no era algo tan significativo. Como compañero de Piqué lo que tengo que pedir es que el Bernabéu esté con Piqué. Nos estamos jugando un Mundial, es un compañero de la selección que siempre ha demostrado estar al cien por cien con nosotros. Pido el máximo apoyo tanto para Piqué como para los demás", dijo antes de considerar que "Pique está de sobra curado de espanto ya lleva muchos años en la élite. Ha jugado muchos partidos en el Barcelona y en la selección lleva toda su vida. Los jugadores estamos acostumbrados y él, si cabe, aún más. Como compañero suyo sólo espero en que la grada y los jugadores seamos uno para estar en ese Mundial que todos queremos estar".

El central madridista no oculta que personalmente para él el sábado será un día gran día. "Será un partido especial, es mi casa. Desde pequeño soñaba jugar con la selección y el Madrid. Y ahora poder hacerlo en el mejor estadio del mundo y representando a mi selección creo que no hay nada más bonito. Espero que el sábado sea un gran día", dijo antes de reconocer que le llena de orgullo ver tantos madridistas en la lista. "El Real Madrid está en el mejor momento de los últimos años, estamos haciendo grandes partidos y grandes competiciones y se ve en la selección. Como canterano del Real Madrid es un orgullo y ojalá sigamos siendo mayoría pero es una decisión del míster".

Nacho recordó como fue el partido de la ida y espera que sea muy similar. "En Turín (donde jugó por lesión de Alba) parecía que teníamos controlado el partido pero apretaron al final, nos empataron y surgieron las dudas. Siempre juegan a lo mismo, juegan en casa y fuera. Será duro. Irán a ganar pero con la cabeza bien amueblada como siempre", explicó negando que los transalpinos vayan a modificar su plan habitual.

El joven, que ganó el Europeo sub 21 con Lopetegui en Israel en 2013, niega que haya centrales en España y de hecho creo que junto a Italia tienen a los mejores en ese puesto. "Tengo la suerte de compartir equipo con Sergio Ramos, que para mí es el mejor del mundo, y selección con Piqué, Bartra... me fijo mucho en ellos. Creo que no escasean los centrales en España. Italia también tiene grandísimos centrales, ese tridente que antes estaba en la Juventus pero ahora tiene a Bonucci en el Milán. Ahí estamos con la competencia a ver quién es mejor si Italia o España. Vamos a verlo el sábado".

Por último, no quiso mojarse sobre quién debe ser el delantero titular. "Villa y Asensio están en gran momento. Si David está aquí es porque lo está haciendo bien en su club. No vamos a explicar quién es David Villa y lo que ha hecho. Asensio está en su momento y tiene que aprovecharlo. Ojalá que los dos sean de la partida porque están en un buen momento y la selección tiene que aprovecharlo", dijo antes de reconocer que Morata está rindiendo bien en el Chelsea. "Le veo feliz está marcando goles y dando asistencias. Lo importante es que de cabeza este bien para ayudarnos".