«Mirar las redes sociales tras un partido es un gran error si no eres fuerte de cabeza» Dani Parejo posa en una de las porterías anexas al campo principal de entrenamiento de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. :: ignacio gil «Estos últimos años había un poco de caos en el Valencia, ahora hay que aprovechar esta ola», dice el jugador antes de su posible debut Dani Parejo Centrocampista de España RODRIGO ERRASTI LAS ROZAS. Lunes, 26 marzo 2018, 00:37

Dani Parejo vuelve a pasear por la Ciudad del Fútbol, casi once años después de lo que lo hiciera por primera vez en el Europeo sub'19, en el que se coló a última hora. Luego jugó la final y marcó ante Grecia. Ahora, cuando casi parecía haber perdido la esperanza de llegar a la absoluta, comparece gracias en parte a la ausencia por lesión de Sergio Busquets. Frente a Argentina podría estrenarse y él asegura estar preparado para jugar como pivote o como interior. «No creo que vaya a tener muchos problemas de '6' o de '8', pero el míster decidirá», insiste el '10' del Valencia, que pasó por el QPR y Getafe después de que Alfredo Di Stéfano le hubiese catalogado como «el mejor talento de la cantera blanca». Ganó el Europeo sub'21 y ello le sirvió para fichar por el Valencia, donde ha vivido altibajos. Ahora se siente seguro y sólo espera aprovechar la oportunidad que le brinda Julen Lopetegui. El Mundial ya no es un sueño remoto.

- Recibe un premio que no sé si es tardío porque ya tiene 27 años... ¿Llegó a pensar que ya no se subía al tren de la absoluta?

- No, porque siempre tienes la esperanza de que: 'Algún día, ¿por qué no?'. Es verdad que cada vez que pasaba más tiempo era un poco más difícil pero al final el trabajo y la constancia; la ayuda del cuerpo técnico y de mis compañeros del Valencia pues llegó la recompensa. Estoy agradecido a todos ellos. También al seleccionador que me ha traído aquí. Gracias a todos ellos, porque me han ayudado a cumplir un sueño. La verdad es que estoy contento por la experiencia.

«Estamos contentos por el cambio radical, está siendo increíble en todos los sentidos con Marcelino» «Estoy en buen momento, pero en el fútbol siempre es buen momento para aprender algo y crecer»

- Usted vivió rachas irregulares, estaba lejos de su nivel actual...

- Sí, por supuesto. Todo eso iba de la mano con lo que vivíamos en el día a día. Y es que llevábamos dos años un poco difíciles en todos los sentidos en Valencia, el club, el equipo, los resultados... Había un poco de caos y eso repercute en todo y en todos. Ahora, por el contrario, estamos haciendo una gran temporada y ahí está la recompensa. No sólo mía, sino de más compañeros que van a sus respectivas selecciones.

- ¿Estaba algo descentrado?

- No diría que descentrado pero sí que vivíamos una situación difícil y de la que todos queríamos salir de ella como fuese. Es verdad que fue una etapa complicada. Ahora estamos contentos por el cambio tan radical que llevamos. Está saliendo un año increíble en todos los sentidos. Hay que aprovechar esta ola.

- ¿Su momento más complicado fue cuando circuló aquel vídeo?

- No, yo tenía la conciencia muy tranquila aunque es verdad que a lo mejor me equivoqué. No estaba haciendo nada malo a nadie. Estaba en mi día libre, en una cena de Navidad con mi familia y mis amigos. Lo que pasa que al final es que muchas veces la gente va a hacer daño. No me arrepiento de lo que hecho.

- Ha conseguido dar un cambio radical a su situación. Pasó de poderse ir del club. Hasta que llega Marcelino y todo cambia.

- Cuando iniciamos la temporada con Pako Ayestarán yo quería salir por mis circunstancias en el club y porque no estaba muy contento; quería cambiar un poco de aires. Al final el club decidió que no, que era algo imposible y que yo me iba a quedar en el Valencia. En todo momento he demostrado ser un profesional, dar mi 100% en cada entrenamiento y en cada partido; independiente de cual fuese mi situación, de lo que yo pensase o lo que yo quisiese. Fue un año difícil pero cuando llegó Marcelino, notaba algo muy distinto. Sabía que iba a ser un gran año, que íbamos a estar en una situación en la que íbamos a poder disfrutar, nosotros y la afición. Hemos jugado una semifinal de Copa, estamos cuartos después de lo que habíamos pasado; con mucho cambio y gente nueva. Las expectativas eran grandes y mira ahora soy feliz.

- ¿Siente que ahora se está viendo al Dani Parejo real? ¿Es este su máximo nivel o aún puede dar más?

- En el mundo del fútbol no sabemos dónde están los límites, en qué lugar está nuestro techo. Creo que siempre se puede mejorar. Siempre es un buen momento para aprender algo nuevo, hay capacidad de crecer.

- ¿Ha crecido a base de palos?

- No. El fútbol no es tan bonito como la gente piensa. Es difícil, hay momentos realmente complicados y otros bonitos. Es como en la vida, la gente que va a trabajar a veces está contenta y en otros momentos descontenta. Pues en el fútbol es así, para que unos ganen otros tienen que perder. La gente se tiene que dar cuenta que cuando salimos al campo queremos ganar, dar lo máximo, ser protagonistas... Pero también es verdad que enfrente tenemos a once que también viven de esto y saben jugar al fútbol. Por eso no todos los días van a salir igual, habrá partidos que salga no tan bien y te ganen... Somos personas, tenemos sentimientos y hay momentos en los que se puede pasar mal.

- André Gomes hizo una confesión que a muchos les sorprendió. ¿Es usted de los que mira las cosas que dicen en las redes sociales?

- No. Sé si he jugado mal o bien. Para mí, lo digo como recomendación, mirar las redes después de un partido es un gran error si no eres fuerte de cabeza. Te acaba afectando.

- ¿Va tan rápido la pelota en los rondos de la selección?

- Sí va, pero es bonito. Se disfruta.