Luis Alberto, el octavo pasajero de Lopetegui El gaditano disfruta de su mejor momento como profesional y reconoce que ha crecido en madurez y concentración JESÚS BALLESTEROS MÁLAGA. Domingo, 19 noviembre 2017, 23:13

A sus 25 años, Luis Alberto cuenta con un máster como futbolista, pero sobre todo en la propia vida. Tras años dando vueltas y buscando su sitio, en la Lazio ha encontrado tanto la confianza como la calma necesaria para incluso llegar a la selección española.

Criado en un pueblo de apenas 4.000 habitantes, una pedanía de Jerez hasta que Luis Alberto cumpliera los tres años, despertó todas las alertas en el Sevilla a una cortísima edad. Pero nunca alcanzó la confirmación. Después llegarían el Barcelona, el Liverpool, el Málaga y el Deportivo. Pero no ha sido hasta su aterrizaje en el Calcio y con la confianza ciega de Inzaghi, otro díscolo, cuando este desgarbado andaluz, talentoso y con gol, ha logrado su consagración.

Ante Costa Rica debutó como internacional con España. Se convirtió en el octavo jugador en estrenarse con la selección a las órdenes de Julen Lopetegui, quien lo tiene en alta estima de cara a la cita en Rusia. Le tocó salir al verde de La Rosaleda sustituyendo a Andrés Iniesta, todo un presagio.

El gaditano reconoce que todo ha cambiado en los últimos meses. El trabajo con el psicólogo que ha contratado y la madurez como profesional le han permitido dar el golpe definitivo. No oculta que la labor con el coach ha sido determinante en su progresión. «La clave ha sido trabajar bastante, sobre todo la mentalidad, estar más concentrado, pero también he madurado mucho en muchos aspectos y eso me ha ayudado a estar aquí», explica.

El partido ante Costa Rica quedará marcado por siempre en su retina. Apenas jugó un cuarto de hora, pero inolvidable ante buena parte de su gente, presente en las gradas. «Es la hostia estar aquí con estos grandes jugadores y poder jugar minutos con ellos. Ha sido además un estadio que conocía bien, es una mayor alegría. Compartir con este grupo, con estos jugadores, estos momentos es maravilloso», apuntó.

Luis Alberto reconoce que estando con esta selección, todo es más fácil. «Estoy muy feliz, estoy muy contento por haber debutado con la selección. Queda otro partido, a ver si hay más minutos para todos. Sé de la capacidad que tienen los jugadores, la calidad y jugar con ellos se hace más fácil», relató.

Perfil idóneo

Luis Alberto podría ser uno de los elegidos para estar en la cita mundialista una vez que Lopetegui no tiene cerrada la lista definitiva. No lo tiene fácil, aunque su perfil es el idóneo para España. «Es un jugador de tremenda calidad y gol, además tiene último pase. Tiene todas las características de un centrocampista ofensivo. Demostró en Málaga la calidad que tenía. Por supuesto tiene sitio en la selección, su estilo es el estilo de la selección. Tiene el estilo de juego de la selección. Está sobrado», explica Mario Husillos.

El actual director deportivo del Málaga apostó por él cuando peor lo pasaba en el Liverpool. El club andaluz lo recuperó de la Premier cuando nada jugaba allí. Desubicado, abrazó la oportunidad para demostrar que tenía sitio entre los grandes. «Demostró en Málaga la calidad que tenía. Hubiera seguido por dos años, pero extrañamente acabó no jugando», apunta el argentino.

Reconoce Husillos que Luis Alberto ha encontrado en Italia lo que no ha tenido en España. «Han tenido confianza y le han puesto a jugar. Podría haber tenido un despegue mejor, pero ha sido ahora. Le ha llegado la oportunidad. Además, ha mejorado en tarea defensiva», remarca.

El estilo de España podría favorecer la presencia de Luis Alberto entre los elegidos para el Mundial. Lopetegui ha mantenido la apuesta por mucha presencia de centrocampistas con gol y apenas un delantero como referente ofensivo.

«Por supuesto que tiene sitio en la selección. España me recuerda a la selección de Brasil del 70. Todos los que juegan por detrás del delantero son todos los enganches en sus respectivos equipos. Son centrocampistas ofensivos y Luis Alberto es el suyo en la Lazio. Tiene el estilo de juego de la selección. Está sobrado», insiste Husillos.