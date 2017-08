Mundial Rusia'2018 Lopetegui recluta al 'viejo' Villa para la final ante Italia David Villa, en un partido con la selección. / Afp Recupera a Bartra y Vitolo, da la alternativa a Suso y sonsidera que la estrella del New York City es la mejor opción para suplir la ausencia clave de Diego Costa IGNACIO TYLKO Madrid Viernes, 25 agosto 2017, 16:31

Sorpresa morrocotuda en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas cuando, poco después de las 12:30 horas de este viernes, el seleccionador español Julen Lopetegui anunció el regreso de David Villa, veterana estrella del New York City de la Major League Soccer (MLS), para los duelos que se avecinan ante Italia, el 2 de septiembre en el Santiago Bernabéu, y tres días después en Vaduz ante Liechtenstein, decisivos para la clasificación al Mundial de Rusia 2018. La sonada vuelta del asturiano, el mayor goleador en la historia de 'La Roja', copaba titulares y comentarios en las redes sociales y minimizaba los regresos al combinado nacional del central Marc Bartra, del centrocampista Vitolo e incluso el estreno de Suso Fernández, joven extremo a quien el seleccionador bien conoce de las selecciones inferiores y que, a su juicio, ha experimentado «una progresión constante en el Milan, se ha consolidado en la élite, atesora talento y ha asumido roles importantes».

Es la primera vez que acudirá a la llamada de España un futbolista que no compite en liga europea alguna y un premio para un punta que, a sus 35 años, se mantiene a un gran nivel y ya acumula nada menos que 349 goles en los 700 partidos jugados a lo largo de su dilatada carrera en el Sporting de sus amores, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, Melbourne y New York City. En el equipo de la gran metrópoli estadounidense ha marcado nada menos 60 tantos en 90 partidos y fue elegido el jugador más valioso de la liga profesional.

Más información La nueva generación, a escena

Lopetegui recluta a Villa 38 meses después de su última internacionalidad, convencido de que «va a ayudar» en la 'final' ante Italia. Y es que Villa no asoma por la selección desde el 23 de junio de 2014, en un partido triste ante Australia ya que España, que defendía corona, ya no tenía posibilidades de superar la fase de grupos del Mundial de Brasil. El 'Guaje' marcaba su tanto 59 goles en 97 partidos, se marchaba del campo llorando y con críticas al entonces seleccionador Vicente del Bosque. Ahora, se ve como un niño con zapatos nuevos: «Muy emocionado. Gracias a todos los que confían en mí y me dan la oportunidad de ponerme de nuevo esta camiseta», señaló el asturiano en Twitter.

«No cerramos la puerta a nadie y estamos pendientes de las actuaciones de todos. La incorporación de Villa era necesaria y nos va a ayudar. Tiene la actitud y la mentalidad necesarias. He hablado con él y he ido a verle», explicó el seleccionador durante una conferencia de prensa casi monográfica. Estima que el 'Guaje' «aportará su calidad, intuición, velocidad, movilidad y ganas de competir. Lo que ha hecho siempre».

«No soy futurólogo»

Para Lopetegui no es un condicionante que Villa dispute un torneo menor en comparación con las grandes ligas del viejo continente. «Que venga de otra competición es una cuestión que no podemos cambiar. David está donde está y viéndole, analizando sus partidos, sacamos conclusiones. Confiamos en nuestro instinto, en lo que vemos, sabiendo que son competiciones diferentes», analizó.

Julen se centró en el presente y evitó anticipar lo que puede ocurrir de cara al Mundial de Rusia, consciente quizá de que cuando Diego Costa encuentre equipo y comience a competir, es uno de los fijos en la delantera española. «No vamos a hacer de futurólogos. Si Villa viene ahora es porque nos va a ayudar en esta convocatoria. En las próximas tomaremos decisiones por su rendimiento y nuestras necesidades. Si está aquí es porque puede ser de la partida y nos va a ayudar. Las siguientes ya veremos», dijo.

Pasó de puntillas por la lógica ausencia del ariete de origen brasileño: «Ha pasado un verano difícil y al no jugar no le llevamos. Hablamos con todos, aconsejamos y vemos las situaciones personales. Pero Costa tiene una situación particular en la que no pintamos nada. Más que preocuparnos, nos ocupamos de buscar soluciones», se limitó a decir en un acto en el que ya anticipó que no hablaría de asuntos extradeportivos como el que afecta al investigado e inhabilitado Ángel Villar. Ha citado a 26 jugadores, uno más de lo habitual, toda vez que hay siete hombres apercibidos de sanción.

Desde su debú contra San Marino, el 16 de noviembre de 2005,? Villa ha participado en tres Mundiales, siendo el máximo realizador español con nueve tantos, una Eurocopa y dos Copas Confederaciones. Ha conquistado un título universal y otro continental con España y. Además, en la Eurocopa 2008 fue máximo goleador con cuatro tantos y en el Mundial 2010 obtuvo la Bota de Plata como segundo mayor anotador, empatado a cinco dianas con Thomas Müller, y el Balón de Bronce como tercer mejor jugador del campeonato. En 2011 fue galardonado con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, máxima distinción individual del deporte otorgada en España..

La lista está formada por:

- Porteros: Kepa Arrizabalaga (Athletic), David De Gea (Manchester United/ING), Pepe Reina (Nápoles/ITA).

- Defensas: Jordi Alba (Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea/ING), Marc Bartra (Borussia Dortmund/GER), Gerard Piqué (FC Barcelona), Dani Carvajal, Nacho Fernández, Sergio Ramos (Real Madrid), Íñigo Monreal (Arsenal/ING).

- Medios: Isco Alarcón, Marco Asensio (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Múnich/GER), Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Gerard Deulofeu (Barcelona), David Silva (Manchester City/ING), Suso Fernández (Milan/ITA), Saúl Ñíguez, Koke Resurrección (Atlético de Madrid) y Víctor Machín 'Vitolo' (Las Palmas).

- Delanteros: Iago Aspas (Celta), Álvaro Morata, Pedro Rodríguez (Chelsea/ING) y David Villa (New York City/USA).