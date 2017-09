Lopetegui: «Estamos contentos y satisfechos, pero todavía no estamos clasificados» JUlen Lopetegui, junto a David Villa. / Efe El seleccionador reconoció que "Isco ha hecho un partido magnífico, ha desbloqueado el choque con dos goles fantásticos”. RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 2 septiembre 2017, 23:49

Julen Lopetegui era uno de los hombres más felices en el Santiago Bernabéu. Sigo sin conocer la derrota desde que se puso al frente de la selección española y ante Italia, en el que hasta ahora era el partido más importante desde que llegó al cargo, logró una victoria de mucho prestigio y que le da medio billete para el Mundial de Rusia. "Estamos contentos y satisfechos, pero todavía no estamos clasificados. Son tres puntos importantes pero no definitivos", decía con cierto aire de prudencia forzada. "He repetido desde el primer día que siempre he estado satisfecho por las respuestas de los jugadores, pero la actitud y la mentalidad de los chicos de querer ser un buen equipo es tremenda", señaló el seleccionador como guiño a sus chicos.

Uno de ellos, Isco, se llevó el protagonismo del partido con sus juego y sus dos goles. "Isco ha hecho un partido magnífico", sentenciaba Lopetegui, "como el resto de sus compañeros", añadía. "Ha desbloqueado el partido con el gol de falta y con dos goles fantásticos. Los grandes futbolistas tienen mentalidad de querer ser protagonista e Isco lo tiene", se deshacía en elogios el míster. Pero quiso también destacar la labor del resto porque "otros futbolistas del equipo también quieren ser protagonistas y afortunadamente los tenemos con nosotros".

Y es que el centrocampista malagueño del Real Madrid está firmando unos partidos impresionantes. La continuidad que ha tenido en el equipo blanco es la clave de este nivel futbolístico, como reconocía Lopetegui: "Es evidente que el jugar y tener continuidad y afrontar retos importantes con su equipo y con nosotros hace que vaya madurando y puliendo detalles. Se está convirtiendo en un gran futbolista. Está teniendo un crecimiento importante".

Otros nombres propios del partido fueron Asensio, que fue titular, y Andrés Iniesta. Del madridista aseguró que "desde fuera todo lo que se habla de él es parte de este mundo, pero no ayuda a esa evolución natural". Sin embargo, confesó que "afortunadamente no le ha afectado y tiene una actitud fantástica y estoy contento con su partido y con su irrupción en el fútbol. Pero le queda muchísimo todavía", avisaba. De Iniesta sólo tuvo buenas palabras: "Es extraordinario. No hay mucho ni va a haber muchos como él. Cuando él está en el campo, las cosas más complicadas son las más sencillas y eso es por su templanza". El seleccionador volvió a recordar que no mira "el carnet de identidad" y confesó que el azulgrana "tiene una edad fantástica para ser un gran centrocampista".

Contento con el Bernabéu

David Villa, que salió en los minutos finales en su regreso a la selección, pudo volver a disfrutar con la camiseta de ‘La Roja’. "No ha sido un premio que saliera", advertía Lopetegui, "hubiera salido también con 0-0". Precisamente la ausencia de Villa y Morata en el once titular hizo que España jugara con un sistema con ‘falso 9’, que tras el resultado parece una decisión acertada pero que como el propio Lopetegui decía: "los análisis son más fáciles después de los resultados, pero tenemos que tomar decisiones antes y no ha sido fácil decidirlo". "Había otras decisiones paralelas, pero a veces pensar demasiado en el rival hace que pienses poco en ti. Sabíamos que jugar con un futbolista u otro no cambio las cosas".

Por último, quiso destacar la actuación del Santiago Bernabéu, que registró un lleno y no paró de animar a la selección en todo momento. "La actitud del público ha sido maravillosa. Nos han ayudado. Reclamamos momentos así cuando jugamos fuera y hoy lo hemos tenido".