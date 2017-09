Mundial 2018 | Clasificación Lopetegui: «No estamos clasificados, igual que no se está medio embarazado» 00:18 Julen Lopetegui. / Foto: Gian Ehrenzeller (Efe) | Vídeo: Atlas El seleccionador entiende la «ilusión» de los aficionados pero recuerda que «todo lo bueno que hayamos hecho antes no vale de nada si no ganamos lo que falta» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Vaduz (Lietchtenstein) Lunes, 4 septiembre 2017, 22:02

Julen Lopetegui se mantiene desde que terminó el partido contra Italia en la necesidad de recordar que la clasificación no está lograda. Ni siquiera está a un paso. Entiende la ilusión que se genera pero insiste, incluso con algún ejemplo muy gráfico, que faltan 7 puntos de manera matemática e insiste en la necesidad de lograrlos. Los primeros, a priori más sencillos, se disputan en Vaduz. «Para nada vamos a tomarnos este partido a la ligera. En la ida (en León) al descanso íbamos 1-0 (en la segunda mitad tras un cambio de sistema el equipo hizo siete goles) y habíamos hecho pocas ocasiones», recordó antes de tirar de un ejemplo cercano. «Ayer Francia empató en casa con Luxemburgo. Más que un aviso, es fútbol. No por decirlo más veces uno tiene más razón: es fútbol y todo puede pasar. Tenemos que afrontar este partido de la mejor manera posible, con la misma mentalidad esté Italia, Liechtenstein o esté quién este. Debemos disfrutar de cada minuto del partido e ir a por él», avisó. Y además recordó que «sólo lo que pasa en el campo es lo que importa, lo que se hable antes no tiene valor».

Lopetegui, acompañado de David de Gea y Sergio Busquets, entiende la ilusión y euforia generada por el 3-0 a Italia pero recuerda que el equipo no puede participar de ello. «No es algo que busquemos y provoquemos. Es todo muy rápido, pero ese partido ya es historia. Estos son tres puntos igual de importantes que los del sábado. Ahí es donde estamos ahora, poniendo nuestra mentalidad y energía en ello», queriendo olvidar lo sucedido ante Italia.

Y entonces puso un ejemplo muy gráfico para aclarar la actual situación del equipo español en el grupo G de la fase de clasificación para el Mundial. «El que haya optimismo e ilusión no es malo, otra cosa es euforia o no saber cuál es el objetivo por el que tenemos que luchar. No estamos clasificados. Uno no está medio embarazado. O se está o no se está. Y nosotros, ahora, no estamos clasificados. Esto es así. Los chicos saben que todo lo bueno que hayamos hecho antes no vale de nada si no ganamos mañana», zanjó.

Lopetegui, fiel a su costumbre, no quiso anunciar el equipo que pondrá y aunque se intuyen rotaciones tampoco dijo tener una idea clara al respecto. «Vamos a esperar a la mañana del partido, queremos esperar a la sensaciones más cercanas y certeras a la hora del partido para decidir el equipo», apuntó. En esa línea no quiso explicar si rotará, pero «cualquiera de los que está aquí tiene capacidad y posibilidad de poder jugar».

Por último, le cuestionaron por el hecho de que no celebró los goles de Isco ante Italia y siguió muy serio dando instrucciones. «Cada uno tiene su manera de ser. Uno está feliz cuando acaba el partido, antes no. Es una cuestión personal pero no tiene nada que ver con la felicidad», finalizó antes de escuchar con atención las explicaciones de David de Gea y Sergio Busquets, que se intuyen serán titulares.