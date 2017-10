Cada lista, una polémica

El 26 de agosto de 2016 Lopetegui dio su primera lista y empezó a tomar grandes decisiones. Iker Casillas y Cesc Fàbregas no fueron citados. Lopetegui se reunió con Casillas antes de dar la lista para comunicarle su decisión de no llamarle tras 16 años, pese a que el técnico le rescató para ir al Oporto cuando el mostoleño no tenía más salidas. La llamada de Reina para ser suplente y hacer grupo deja tocado a Casillas, a quien Lopetegui ya dejó claro que De Gea es su apuesta.

Octubre de 2016. La victoria en Albania (0-2) bajo la lluvia quedó en segundo plano. Muchos medios siguieron la corriente de las redes sociales y dijeron que Piqué se había cortado las mangas de la camiseta para no lucir la bandera española. El catalán mostró la de Ramos con ellas para confirmar que no existía y anunció que estaba harto: se iría tras el Mundial y por la palabra dada a Julen.

Noviembre de 2016. España supera 4-0 a Macedonia en Granada con una defensa de circunstancias por las bajas (Ramos, Piqué y Alba). También sin Diego Costa, Morata se va sustituido por unas molestias. Días después 'La Roja' usa un sistema de tres centrales en Wembley y tras un mal inicio empata, del 2-0 a 2-2, gracias a los cambios

Marzo 2017. La Federación Asturiana se queja del cambio de planes de la selección ya que Lopetegui accede a la petición del grupo de no dormir en Asturias, donde fue silbado Piqué en la última visita tras el 2-0 a Eslovaquia en la noche libre que le dio Del Bosque en septiembre de 2015. Piqué se mete en un lío con la prensa al bromear sobre el blanco y la ayuda arbitral: «Ya sabemos quién mueve los hilos en el Santiago Bernabéu».

Junio de 2016. Amistoso ante Colombia en Murcia (se ha sabido por la 'operación Soule' que Lopetegui prefería Croacia o Serbia). Un 2-2 con remontada pero marcado por una falsa supuesta conversación entre Lopetegui y Piqué por los pitos (emitida por Cuatro leyendo labios de manera errónea) que ambos niegan, con enfado evidente en el caso del vasco.

Julio de 2017. Estalla la 'operación Soule' y detienen a Ángel María Villar

Agosto de 2017. Lista centrada en el fútbol, pese a los posibles pitos a Piqué y las dudas federativas con Juan Luis Larrea como presidente interino de la FEF tras estallar la 'operación Soule'.

Septiembre de 2017. Lopetegui se acordó del presidente suspendido en la sala de prensa del Bernabéu. El viaje a Vaduz es agitado. María José Claramunt parece en peligro por lo dicho por Larrea en una entrevista a As: enfrentamiento entre algunos directivos y jugadores por airear esas diferencias.

Octubre de 2017. Piqué se posiciona antes del 1-O y también tras él. Pese a la polémica se mantiene el entrenamiento a puerta abierta, que se convierte en una sesión de insultos al defensa catalán. Dura 23 minutos. Ramos elude pararse con la prensa para dar su opinión. Los jugadores se muestran hartos de hablar de Piqué, que sale el miércoles a dar una larga rueda de prensa.