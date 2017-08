Lejos queda ya París Los jugadores de la selección felicitan a Pepe Reina por su 35 cumpleaños. :: efe Aunque Italia se motiva pensando en su triunfo en la Euro, advierten de que España es otra con Julen Lopetegui RODRIGO ERRASTI LAS ROZAS. Viernes, 1 septiembre 2017, 00:30

Dicen que la memoria es selectiva. En el caso de las selecciones italianas y españolas hay varias citas inolvidables si nos referimos a sus duelos futbolísticos, convertidos «por calidad, tradición e historia reciente en un auténtico clásico en los últimos diez años», recuerda Andrés Iniesta. Uno es lejano, en Viena. Aquellos penaltis de 2008 que marcaron el inicio del dominio español (con la victoria en la final de la Euro 2012 por 4-0 en Kiev).

«Decir que España es favorita nunca es equivocado. Quien vio jugar en estos años a España se emocionó al menos una vez», reconoce Danielle De Rossi, centrocampista del Roma, presente aquellos dos días pero también en el recuerdo más doloroso para España: el 2-0 en los octavos de final de la Eurocopa de 2016. Aquel 27 de junio, la Italia de Antonio Conte pasó por encima de una España que cerró el ciclo ganador de Vicente del Bosque.

Desde entonces, «España ha dado un paso adelante desde un punto de vista táctico», reconoce Giampiero Ventura sobre este grupo de Lopetegui. «Ha cambiado radicalmente. Tiene más adrenalina y convicción respecto a la vista en el campeonato europeo, es la más fuerte de todo el grupo y por lo visto la selección más fuerte de toda Europa», dijo el italiano tras el 1-1 de Turín.

Ese es el precedente más cercano al que se quieren aferrar los españoles. «Lo de la Euro nos sirvió para mejorar en el siguiente partido ante ellos. La línea a seguir es el partido que luego hicimos en Italia, estuvimos bien con la pelota y también cuando no la teníamos presionando y defendiendo, aunque no tuvimos la fortuna de ganar porque en los últimos 15 minutos ellos estuvieron mejor y no nos sirvió el resto del partido», explicó Koke.

Las estadísticas confirmaron que en Turín España fue superior. El equipo sacó once saques de esquina más (13-2), chutó el doble y De Gea no realizó ni una sola parada. Los transalpinos solo dispararon una vez entre los tres palos y fue en el gol de penalti.

Así que Italia no lo volverá a tener fácil porque 'La Roja' nunca ha perdido en casa en los partidos de clasificación para mundiales en 55 partidos: 46 victorias y 9 empates, como recordó Chiellini.