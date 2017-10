Iniesta firma una renovación «de por vida» con el Barcelona

Andrés Iniesta, que el pasado mes de mayo cumplió 33 años, llegó a La Masía en 1996 con 12 años y estará en el Barcelona «de por vida». «Hoy vuelve a ser un día muy especial por seguir en mi casa y por poder seguir soñando con conseguir cosas importantes con este club, mi club. El club que me ha visto crecer, evolucionar y del que ser capitán es un privilegio», señaló Iniesta en sus primeras palabras tras firmar su nuevo contrato vitalicio. «El titular de por vida no significa que vaya a estar aquí jugando dos partidos, esa no es mi forma de actuar», aclaró.

Iniesta quiso agradecer al club, al presidente y a su junta «la oportunidad y la confianza de este contrato» y desmintió los rumores que apuntaban a una posible complicación en su renovación: «Hace unos días se hablaba de otras cosas, pero siempre he tenido muy claro que estaré aquí hasta que mi cuerpo y mi mente me lo permitan. Ese es mi pensamiento».

Por su parte, Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, confesó que se trataba de un día histórico porque «después de 118 años de historia, el Barça le hace un contrato vitalicio a un jugador. Un contrato que premia a un jugador especial».

Andrés Iniesta

El capitán destacó lo que supone para él este nuevo contrato con el Barcelona e insistió en que su intención es estar en el Barça «el máximo tiempo posible», aunque no de cualquier forma. «No estaré por estar», aclaró el centrocampista de Fuentealbilla. «Estaré porque sumo, porque tengo trascendencia... Ojalá sea por mucho tiempo», subrayó.