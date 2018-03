La increíble racha de Lopetegui, a examen El seleccionador español, Julen Lopetegui, juguetea con un balón durante un entrenamiento / EFE Alemania y Argentina pondrán a prueba a un técnico que suma ya 35 partidos y cinco años sin caer derrotado RODRIGO ERRASTI Martes, 20 marzo 2018, 01:11

MADRID. 35 partidos sin perder. El doble amistoso de España ante Alemania, el día 23 en Dusseldorf, y Argentina, el 27 en el Metropolitano y a beneficio de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), pondrá a prueba la racha sin derrotas de Julen Lopetegui al frente de las dos selecciones españolas profesionales. El entrenador vasco no conoce la derrota en 16 partidos con la absoluta desde agosto de 2016, 12 de ellos victorias, algo que ya sucedió en sus dos años con la Sub'21 (19 encuentros entre agosto 2012 y abril de 2014), con la que logró el Europeo de 2013 en Israel. La última derrota del técnico fue en las semifinales del Mundial Sub'20 ante Uruguay en julio de 2013, única en sus años en la institución (ganó un Europeo Sub'19) ya que quedó fuera del anterior Mundial Sub'20 ante Brasil en 2011 tras empatar y jugarse el pase a los penaltis frente a la posterior campeona.

Tantos meses sin decepción para Lopetegui son amenazados por los dos últimos finalistas en el Mundial 2014: Alemania y Argentina. «Estamos ante partidos con rivales exigentes pero también ilusionantes, son dos campeones mundiales», explicó el técnico guipuzcoano el pasado viernes. Para Julen, estos días de concentración -se ejercitarán por primera vez todos juntos hoy por la mañana tras incorporarse en la tarde-noche de ayer-, con «partidos exigentes pero aún más motivantes» servirán, más que para prolongar su registro de buenos resultados, para sacar «conclusiones importantes pero no definitivas. Nos van a dar información en algunas cuestiones, pero entendemos que el nivel de los rivales es interesante para ver nuestra respuesta».

Hay alguna duda con la lista final ya que futbolistas que se caen respecto a la última lista como Morata, Bartra, Alberto Moreno, Illarramendi, Vitolo, Luis Alberto, Suso, Morata y Callejón siguen teniendo opciones. Todo ellos, hasta un total de 46, han ayudado al «objetivo principal, la clasificación al Mundial, que se logró con una jornada de antelación y lo hemos hecho jugando bien y siendo muy competitivos. Los jugadores han sido tremendamente competitivos y han demostrado una gran ilusión por jugar. Estamos muy contentos por el rendimiento deportivo».

Aunque Lopetegui siempre anda con pies de plomo, 'La Roja' vuelve a estar entre las favoritas para conseguir el título en Rusia tras su balance con el vasco, ya que de los cuatro empates, tres fueron en amistosos. Y eso que España no fue cabeza de serie en el sorteo del Mundial, que le emparejó con Portugal, Irán y Marruecos. «Somos muy conscientes de que lo hecho en la fase de clasificación no nos garantiza absolutamente nada. Así como lo que hizo antes a la selección española, ganando campeonatos maravillosos, no le garantizó nada. Aquí lo único que te garantiza algo es el fútbol que juegas en el momento de la competición y hay que estar preparados para eso», avisa.

Asciende del 'filial'

En los 20 meses que lleva con la absoluta, ha recuperado la ilusión por una selección que tras ganar tres títulos consecutivos fracasó en Brasil y Francia. Lo sucedido, unido a los incendios institucionales constantes, convertían el objetivo de Lopetegui en una situación delicada, en la que debía actuar con inteligencia y mucha mano izquierda. «Se ganó mucho en tiempos recientes. Esa época dorada está muy bien para mirar atrás y dar las gracias a la mejor generación del fútbol español, pero aquello ya pasó. Ahora, quedan algunos de esos jugadores con otros chicos jóvenes y estamos tratando de mezclar a las generaciones, pero sin comparar. Confiamos en los futbolistas que vienen, en su capacidad, en su calidad, en su ambición. Y hay que dejarles que hagan su camino».

Constante y minucioso, su equipo de trabajo (Pablo Sanz, Óscar Caro y Gonzalo Antolín son las cabezas visibles) eligió Krasnodar (cerca de Sochi, donde jugará el primer partido el 15 de junio) por sus instalaciones pese que no es sede del Mundial y el equipo vivirá un poco al margen del ambiente del torneo, centrado en el trabajo. «Nosotros tratamos, sobre todo, de hablar muy claro con los jugadores, de transmitirles el fútbol que queremos y de recuperar sensaciones. Debíamos hacer los cambios necesarios para volver a potenciar al equipo, las virtudes de nuestros futbolistas, intentando ser competitivos, ordenados, agresivos y ambiciosos. Jugar a lo que sabemos y luego ser capaces de adaptarnos a cada situación sin perder la esencia de lo que nos hace más fuertes», recordaba el técnico a FIFA.

Lopetegui ha ascendido con muchos de esos futbolistas a la absoluta. «Varios de esta nueva generación estuvieron conmigo en selecciones juveniles y han ido quemando etapas. Por evolución natural, algunos de ellos nos acompañan (De Gea, Nacho, Carvajal, Thiago, Isco, Rodrigo Moreno, Morata...) Muchos han tenido la experiencia de ganar títulos desde jóvenes y han podido desarrollar esa ambición. Los jugadores que han conseguido victorias en categorías juveniles tienen un valor añadido en su ADN. No es un requisito indispensable, ni mucho menos, pero sí es positivo, porque se puede recurrir a esas experiencias en momentos complejos, y esperamos aprovecharlo», desea.

El último es Rodri, que acude para emular a Sergio Busquets, uno de sus fijos pero que está lesionado. «Nos gusta mucho, es muy joven pero está muy preparado. Los informes en el Villarreal y en la Sub'21 son inmejorables y hemos pensado que era un buen momento para tenerlo más cerca», explicó el viernes al dar la lista.