La hora de Fermín en Liga Fermín Sobrón, junto a Miguel Martínez y el preparador de porteros, Sergio Montenegro, antes de empezar un entrenamiento en el Mundial'82. :: Miguel herreros La inhabilitación de dos partidos a Miguel Martínez da una nueva oportunidad a Fermín para jugar ante el Osasuna B Miguel ha sido sancionado con dos partidos y el bañejo regresa bajo los palos CARLOS FERRER Viernes, 6 octubre 2017, 01:02

Logroño. Fermín Sobrón volverá bajo los palos este domingo ante el Osasuna B. Miguel Martínez ha sido sancionado con dos partidos, después de decirle al juez de línea «vete a la mierda», al final del partido de Villaviciosa. El árbitro lo reseñó en el acta y se esperaba la sanción.

De esta forma, Fermín tiene la oportunidad de debutar esta campaña en competición liguera y lo va a hacer en un momento delicado para el equipo, después de esas cuatro derrotas que han marcado el devenir del equipo blanquirrojo en el mes de septiembre.

Fermín Sobrón: «Trabajo todos los días para, si se dan estas situaciones, estar a la altura»

El guardameta de Baños de Río Tobía es un hombre tranquilo. No tiene miedo a nada y está dispuesto a aprovechar la ocasión que le brinda el que su compañero, habitual en la portería, tenga que estar ausente estos dos próximos encuentros. No es que le guste al joven guardameta riojano, pero se lo toma con la filosofía del que sabe que tiene que hacerlo bien para demostrar el porqué está en el equipo.

«Este partido me lo tomo como eso, como una oportunidad. Trabajo todos los días para que, si se dan este tipo de situaciones, pueda estar a la altura», decía Fermín.

También se siente tranquilo. Y eso que en el último partido que jugó le cayeron cuatro tantos.

«Me siento muy tranquilo en ese sentido. No creo que influya el partido de Formentera, porque allí tuvimos muy mala suerte y yo no tuve nada que ver en los goles. No pude hacer nada. Pero aunque hubiera sido así, también estaría tranquilo. Sé lo que puedo hacer y lo que trabajo, y eso me da mucha serenidad», aseguraba.

El mayor problema al que se puede enfrentar es a la situación del equipo, al mal momento por el que atraviesa: «Al final las rachas negativas se acaban y cuando eso sucede, se sale con mucha más fuerza. Ya lo vimos en el tramo final de la temporada pasada. Yo creo que estamos teniendo mala fortuna y que cuando pase este mal momento, seremos el mismo equipo, pero ganando partidos».

En estos casos se mira mucho a la portería. La carga es mayor que en otros puestos. Fermín lo tiene muy claro y es consciente de dónde le gusta jugar: «El puesto de portero lleva consigo una responsabilidad importante, pero no es eso algo que me intimide. Si juego, voy a salir a disfrutar, como siempre en Las Gaunas, y a intentar ayudar a conseguir una nueva victoria».

El rival va a ser el Osasuna B, un equipo joven, con problemas en este inicio liguero: «Una victoria, ante el equipo que sea, sería muy importante para romper la mala racha. En casa, con nuestra gente, pienso que va a ser más fácil».

Enfrente va a tener a un amigo, Jordan Gaspar, que querrá marcarle: «Espero que se guarde los goles para otro día».