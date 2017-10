El exblanquirrojo Jordan Gaspar regresa a Las Gaunas El exjugador blanquirrojo ha fichado por el Osasuna después de militar en el Castilla y el Sabadell tras salir de Logroño C. F. LOGROÑO. Viernes, 6 octubre 2017, 01:02

Jordan Gaspar jugó en el primer equipo blanquirrojo en el inicio de la campaña 2015/16. En el mercado invernal salió, fichado por el Real Madrid, hacia el Castilla y la temporada pasada estuvo jugando en el Sabadell.

Este domingo, viene a jugar a Las Gaunas, donde se encumbró en sólo un partido, ante el Compostela, con dos golazos. Lo hace en Osasuna B, con el que marcó en la jornada pasada un gol que sirvió para llevarse un punto ante el Tudelano.

Ahora llega con la intención de conseguir una victoria muy necesaria también para los rojillos. Jordan se ha ido haciendo con el puesto y ahora es titular en el ataque de su equipo. «En los cuatro primeros partidos sólo jugué treinta minutos porque no había hecho pretemporada y me costaba coger el ritmo. Ahora estoy muy bien y con fuerza. He cogido tono físico y mucha confianza. Tuve muchas ofertas durante el verano, pero en esta ocasión me decidí por el Osasuna para estar cerca de casa».

Jordan Gaspar

Ahora, después de haber pasado por varios equipos riojanos - Villegas, Comillas JDH, UD Logroñés JDH, Agoncillo y UD Logroñés- va a jugar en Las Gaunas un partido muy especial para él: «El domingo va a ser especial. La UD Logroñés es el equipo de mi pueblo, y el que me dio a conocer como jugador de fútbol a nivel nacional».

Y se va a encontrar con gente querida, amigos y aficionados : «Me voy a encontrar a mucha gente amiga: aficionados, jugadores del equipo... Va a ser bonito».

Olvidado ya su paso por Castilla y Sabadell, le toca sacar su mejor juego en el equipo rojillo: «Lo pasado ya está olvidado y me centro en el presente. Y puntuar en Logroño sería muy importante para nosotros».