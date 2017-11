Amistoso España pisa Rusia como favorita La selección de Lopetegui, comandada en goles por Silva y el resto de centrocampistas, llega a San Petersburgo para afrontar un test ante la anfitriona. RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 14 noviembre 2017, 02:53

«Hemos hecho que la gente en España se vuelva a ilusionar», reconoció Nacho Fernández con una sonrisa al lado de Julen Lopetegui y David de Gea. El técnico vasco llegó para hacerse cargo de un equipo demolido y con una hinchada deprimida, pero hoy, el combinado nacional y su afición vuelven a creer. Ha logrado implicar a los futbolistas más veteranos -Sergio Ramos, Gerard Piqué, David Silva, Andrés Iniesta o Sergio Busquets- y mezclarlos con los jóvenes que había forjado en las inferiores. «Cuando este equipo se pone a jugar da gusto», dijo Álvaro Morata tras la goleada ante Costa Rica.

Julen lleva 15 partidos, con un balance de 12 victorias y sólo tres empates. «Figura entre las favoritas. España cuenta con un equipo muy equilibrado, experimentado y cuenta con toda la capacidad técnica que uno se pueda imaginar», cree Joachim Löw, el técnico de la vigente campeona del mundo. «No sé si ganarán el Mundial. Depende del estado en que lleguen, en que grupo caigan y cuales sean los cruces. En un torneo como este hay muchas cosas a tener en cuenta», recordó el preparador ruso Stanislav Cherchesov.

El anfitrión, que perdió ante Argentina el sábado, se ha quedado con una de las plazas de cabeza de serie, lo que ha provocado que España esté en el segundo bombo. «Eso es algo que no está bajo nuestro control y a partir de ahí asumiremos el sorteo con naturalidad y de buen grado», reconoció Lopetegui que insistió que Rusia se toma muy en serio todos sus amistosos. «Para Rusia este tipo de duelos gana en importancia al no tener que disputar partidos oficiales. Históricamente, es una selección excelente, dotada de grandes jugadores físicos y técnicos que ya no tienen que salir de su país a otras ligas porque la suya es potente y fuerte económicamente», insistió.

Silva, 11 goles en 15 remates

El sorteo del día 1 en el Kremlin podría dejar encuadrada a España en el mismo bombo que los locales. El seleccionador se toma muy en serio la prueba en el estadio Krestovskyi, que albergará una de las semifinales en el próximo Mundial. Habrá lleno, 70.000 espectadores. «Los chicos ponen etiquetas a los partidos, sea oficial o amistoso, sea cual sea el rival, intentan aprovechar cada momento y es lo que tenemos que seguir haciendo», afirma el técnico, que insiste siempre en la importancia del grupo y negó que haya un jugador más determinante que otro en su selección.

Ahora los focos se centran en Isco, ausente por un golpe ante Costa Rica, pero el seleccionador evitó concederle una importancia superlativa. «Isco es un jugador al que hemos alabado porque está, además, en un estado de forma fantástico y con una solidez importante. Pero hablamos siempre del colectivo y seguro que haremos un buen partido también sin él. Si miramos al grupo, se mejoran las individualidades», reitera. «Todos los jugadores son principales para mi juegue el que juegue. Sacaremos un equipo competitivo», incide.

Eso sí, los datos revelan que su bloque tiene un líder: David Silva. El canario, que no se ejercitó por precaución en la sesión en suelo ruso por molestias musculares, es el 'pichichi' de esta nueva etapa con once goles y ya suma 35 en su carrera con La Roja -a solo tres de Torres, que cierra el podio liderado por Villa (59) y Raúl (44)- y que ha llegado a ser utilizado como falso delantero ante Italia, además de asumir los galones y convertirse en el lanzador de las acciones a balón parado.

Por ahora el mediapunta del City, que lleva 115 internacionalidades, sigue regalando goles como siempre en la selección pero ahora ha mejorado su acierto de cara a portería. Con Aragonés y Del Bosque marcó 24 goles en 103 partidos y ahora lleva anotados once goles (2 de penalti) en 15 remates que ha hecho en los partidos de la era Lopetegui. Los cinco primeros encontraron la red, volvió a anotar con el noveno y décimo, que al igual que los cuatro últimos (dos ante Costa Rica) terminaron en alegría para la afición española.

Más valorado en Inglaterra

«No sólo yo, todos los jugadores que salimos fuera de España, no se sigue tanto como el fútbol español y se olvidan un poco más de nosotros», respondió David de Gea, que volverá a la titularidad tras el debut de Kepa, sobre si se sentía más valorado en Inglaterra que en España. «Por la cultura de Inglaterra, se respeta y quiere mucho a los jugadores. Los que salimos del fútbol español se olvidan un poco de nosotros, pero intentamos estar ahí e intentar dar que hablar».

Algo similar suele sentir su 'vecino' Silva, uno de los supervivientes de la Euro 2008 y centenario ya como Ramos. Por precaución no tendrá minutos ya que la idea del cuerpo técnico es probar a algunos que no son tan fijos y no tuvieron minutos frente a los 'ticos' en Málaga. Así se espera que, además del citado De Gea, Alberto Moreno, Illarramendi, Vitolo, Callejón y Rodrigo arranquen de inicio.

Por su parte, Rusia intentará mejorar la imagen ofrecida ante Argentina, frente a la que apenas creó peligro pese a arrancar con tres delanteros. «Para mí, los españoles tienen un nivel más alto que los argentinos», considera Vladislav Ignatiev, centrocampista del Lokomotiv de Moscú. Esta vez todo apunta a que Rusia optará por mantener una zaga con tres centrales en un equipo en el que es duda, el portero Ígor Akinféev, el defensa Mario Fernandes y el delantero Alexandr Kokorin.

Alineaciones probables:

Rusia: Akinféev; Kombárov o Rausch, Vasin, Dzhikiya, Kudriashov, Smólnikov, Glushakov, Dzagóev, Miranchuk o Kuziáev; Kokorin y Smólov.

España: De Gea, Nacho, Piqué, Sergio Ramos, Alberto Moreno, Illarramendi, Thiago, Vitolo, Callejón, Asensio y Rodrigo o Aspas.

Árbitro: Gianlucca Rocchi (Italia)

Estadio: Krestovskyi, San Petersburgo.

Hora: 19:45 horas.

TV: Telecinco