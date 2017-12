El enemigo a evitar en el Kremlin Puyol será uno de los participantes en el sorteo. :: afp Putin asiste hoy al sorteo del Mundial Rusia 2018, presentado por Lineker y que Lopetegui espera con «ganas, ilusión y, sobre todo, mucho frío» 'La Roja' no es cabeza de serie y tiene un 40% de opciones de medirse a Brasil o Argentina IGNACIO TYLKO Miércoles, 6 diciembre 2017, 23:45

Julen Lopetegui considera que adjudicar a España el papel de rival a evitar por las grandes potencias no garantiza nada e incluso puede resultar peligroso, pero esa es la realidad ante el esperado sorteo del Mundial de Rusia 2018 que se celebra hoy (16.00 horas), con la presencia del presidente Vladimir Putin, quien logró evitar que Rusia se viera perjudicada por la caída del corrupto Joseph Blatter, expresidente de la FIFA y buen amigo personal. Asistirán 30 de los 32 seleccionadores, ya que faltarán el uruguayo Oscar Tabárez, por motivos no especificados, y el de Australia, puesto vacante tras la dimisión del griego Ange Postecoglou.

Gary Lineker, máximo goleador en México'86, presentará la gala junto a la periodista rusa Maria Komandnaya, que habla un perfecto castellano. Contarán con ocho asistentes de lujo para extraer las bolas: Diego Armando Maradona, Diego Forlán, Gordon Banks, Fabio Cannavaro, Laurent Blanc, Cafú, Nikita Simonyan, representante del país anfitrión, y el español Carles Puyol, campeón en Sudáfrica 2010.

Por primera vez desde Estados Unidos' 94, cita a la que acudió Julen Lopetegui entre los convocados por Javier Clemente, la selección española no será cabeza de serie en un sorteo del Mundial, pese a ocupar la sexta posición y haber siete puestos para los mejores, ya que el octavo es de Rusia como país organizador. El motivo no es sólo su mala actuación en Brasil 2014, cuando llegó como campeona y se fue tras la primera fase, pues desde ese Mundial se acordó que sólo se tendría en cuenta la clasificación FIFA. Penalizó a España que se fijara como referencia el ránking a 17 de octubre, cuando concluyeron las fases de clasificación, al margen de las repescas. En ese momento, el conjunto de Lopetegui era octavo, por detrás de Polonia y Francia. Históricamente, sólo en una ocasión se ha proclamado campeona del mundo una selección que no era cabeza de serie: Alemania en el Mundial de Suiza 1954.

'La Roja' es el rival más temible para los favoritos. «Querría evitar a España en la primera fase porque sería un rival muy difícil», afirmó, recientemente, Leo Messsi. «Si hay un equipo a evitar, es España. Si otros se lo encuentran en su camino, estará bien», declaró el seleccionador francés, Didier Deschamps. Tras las últimas decepciones con Del Bosque, el combinado de Lopetegui ha recuperado el juego que llevó a España a conquistar dos títulos continentales y uno universal y le ha devuelto la vitola de favorito de la que trata de escapar el seleccionador.

Lopetegui está convencido de que a España le va a corresponder el grupo más fuerte. No podrá haber más de una selección por confederación en cada grupo, salvo en el caso de Europa, ya que al tener 14 participantes podría tener dos. Así, la presencia en el bombo 2 de Colombia, Perú y Uruguay, que no pueden enfrentarse a Brasil y Argentina, aumenta hasta un 40% las opciones españolas de medirse a las primeras de cambio a uno de los dos gigantes sudamericanos.

Si España es encuadrada con una selección europea del primer bombo (Rusia, Alemania, Portugal, Bélgica, Polonia o Francia), eludirá a Dinamarca o Islandia, del bombo 3, y a Serbia, el rival más complicado del bombo 4. El otro condicionante previo del sorteo es que Rusia, como país anfitrión, irá directamente a la casilla A-1, con lo que ya sabe que jugará el partido inaugural, en el estadio Luzhniki de Moscú, el próximo 14 de junio; en San Petersburgo, cinco días después; y en Samara, el 25 de junio.

Las grandes ausencias son la Italia de Gianluggi Buffon, la Holanda de Arjen Robben; Chile, que apostó todo por la Copa Confederaciones y llegó exprimida a eliminatorias sudamericanas, y Estados Unidos. Vuelven los peruanos a una fase final mundialista después de 36 años de ausencia y el Mundial contará con dos debutantes: la sorprendente Panamá y los vikingos de Islandia, revelación en la Eurocopa de Francia y una de las selecciones más queridas. Rusia vio, aliviada, cómo Ucrania se quedaba fuera, ya que su presencia hubiera generado mucha inquietud en Moscú; y Siria, en guerra desde 2011, estuvo a punto de clasificarse pero cayó ante Australia en la repesca.