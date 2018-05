MUNDIAL DE RUSIA 2018 23 elegidos para Rusia casi sin discusión Emilio Gayo, de Telefónica, entre el presidente de la FEF, Luis Manuel Rubiales, y Julen Lopetegui. :: efe Monreal y el ausente Morata fueron los nombres más destacados de la lista final de Lopetegui RODRIGO ERRASTI Martes, 22 mayo 2018, 00:36

madrid. Se desveló el misterio. Casi ocho meses después de conseguir la clasificación para el Mundial, Julen Lopetegui hizo el corte y anunció los 23 jugadores que acudirán a Rusia. Nacho Monreal, polivalente defensa del Arsenal, es la gran novedad en la lista definitiva para el Mundial que se inaugura el 14 de junio. También estarán en Rusia los defensas Álvaro Odriozola (Real Sociedad) y César Azpilicueta (Chelsea), que se suman a los considerados fijos, entre los que no está Álvaro Morata. Como delanteros han sido citados Diego Costa, Iago Aspas y Rodrigo. «Morata ha tenido una temporada compleja, pero podía haber venido. Llevar a cuatro jugadores en esa posición no era lo más adecuado y otros compañeros nos han convencido más», comentó el seleccionador para justificar la ausencia del delantero del Chelsea. «Los tres delanteros llamados nos aportan muchas cosas, condiciones diferentes. En el caso de Diego Costa nos da un punto de competitividad y agresividad. Cada uno nos aporta soluciones diferentes y todas son compatibles», apuntó.

Morata ya se quedó fuera de la ultima convocatoria ante Alemania y Argentina. En ella sí estuvo su compañero Marcos Alonso, que soñaba con estar en Rusia, pero Lopetegui ha preferido a Monreal como sustituto de Jordi Alba. Así, el técnico ha decidido doblar puestos y llevar ocho defensas en lugar de cuatro delanteros, ya que hay jugadores, como Asensio, que podrían actuar de arietes, como sucedió ante Italia en el Bernabéu. Otros dos defensas fueron beneficiados de la decisión: Odriozola, suplente de Carvajal en el lateral derecho de España, y Azpilicueta, que será uno de los cuatro centrales.

28 de mayo Se concentran los convocados menos los seis del Madrid. Ayudarán siete jóvenes. 3 de junio. 21 00 horas. Villarreal. Amistoso España-Suiza. 7 de junio. 14 00 horas. Viaje a Krasnodar, 'sede' de la selección. 9 de junio España-Túnez. Estadio Ciudad Deportiva Krasnodar. 15 de junio. Debut. 20 00 horas. Sochi. Portugal-España.

Saben Lopetegui, Pablo Sanz y Oscar Caro (el núcleo duro del equipo técnico) que estos días posteriores a anunciar los elegidos provocarán un revuelo mediático pero están centrados en lo que está por venir. «No pueden entrar todos y es el peor trago. Las dudas que he tenido son varias. Llevamos el equipo que consideramos mejor. Quiero tener un recuerdo para los que no están en la lista y que han sido definitivos y decisivos para que nos hayamos clasificado para el Mundial, y que los sentimos como nuestros, pero no pueden entrar todos y es el peor trago. Podríamos recordar a Bartra, Illarramendi, Vitolo... Hemos entendido que ésta es la lista que mejor nos puede ayudar», explicó pensando en la concentración del próximo día 28 en la Ciudad del Fútbol.

La lista de 23 es la definitiva (se podría modificar hasta el 4 de junio con otro de los 35 de la prelista entregada a FIFA hace unos días), aunque si hubiese una lesión de gravedad (posterior a esa fecha) podría ser sustituido por cualquier otro. Muchos de los convocados estaban claros: los tres porteros (De Gea, Reina y Kepa), la defensa titular y el primer suplente (Carvajal, Ramos, Pique, Alba y Nacho), los centrocampistas 'veteranos' (Busquets, Iniesta, Silva) que han sido importantes en la fase de clasificación junto a otros jóvenes pero ya consolidados con experiencia (Koke, Thiago o Lucas) mezclando con otros que se estrenarán en una fase final (Saúl, Isco o Asensio).

Siete jóvenes de apoyo

Así, seis jugadores se sumarán a la concentración tras la final de Kiev (Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Isco, Asensio y Lucas Vázquez) y serán unos futbolistas jóvenes de la sub-21 -que la FEF comunica hoy- los que completen los primeros días de concentración, siendo conscientes de que no irán a Rusia. «Unos serán sub-21 y otros no. Queremos que estén con nosotros, porque tienen presente y futuro», explicó. Ayudarán a preparar el último amistoso en suelo nacional ante Suiza, el 3 de junio en Villarreal, antes de que el grupo al completo viaje el día 7 hasta Krasnodar, donde disputará ante Túnez el día 9 su último test previo al debut con Portugal el día 15.

«Por encima de los nombres está la ilusión de un país y ahora tenemos que prepararnos lo mejor posible. En un Mundial, una selección tiene billete para tres partidos, y luego uno se lo tiene que ganar. No valen las estrellas ni lo que hayas hecho hasta llegar, por eso hay que prepararse muy bien, porque los cálculos no valen». Lopetegui desea tener tiempo para trabajar todas las variables, incluso el VAR. «Trataremos de entenderlo y de saber de su incidencia. No valen las pataletas. El VAR estará en el Mundial y tendremos que adaptarnos», zanjó.