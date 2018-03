Amistoso Diego Costa se reafirma como el ‘9’ de España Diego Costa, en el momento de marcar su gol a Argentina. / Reuters El delantero hispano-brasileño marcó en la primera ocasión que tuvo y ya suma seis goles en sus últimos siete partidos con la selección JAVIER VARELA Madrid Martes, 27 marzo 2018, 23:09

Diego Costa se plantó en pleno debate del ‘9 ‘de España, ante Argentina, la actual subcampeona del mundo, y en su casa, el Metropolitano. Y claro, el delantero hispano-brasileño no desaprovechó la oportunidad para reivindicarse. Además, el ariete no entiende de supersticiones, o sí. Porque marcó en el primer balón que tocó y en la portería contraria -la del fondo norte- en la que logró su primer gol en el Metropolitano con el Atlético ante el Getafe. Para seguir con las cábalas logró el tanto número 7 con España, el mismo número que suele llevar Morata cuando está en el equipo nacional, y respondió a las voces críticas que insisten en que no encaja en esta selección del toque.

El delantero rojiblanco se sentía como en casa. Muy activo, ofreciéndose, con movilidad y descargando el juego de espaldas en eso que tan bien sabe hacer en el Atlético de Simeone. Eso también es importante en un equipo que abusa del toque, del pase corto y del fútbol de quilates. Así llegó el primer gol, en un perfecto desmarque en el que Asensio le puso un ‘caramelo’ entre líneas con caño incluido a Otamendi y, jugándose la pierna, Diego Costa puso el balón en la portería del ‘Gato’ Romero, como en su primer gol en su segunda etapa en el Atlético contra el Lleida. Costa se quedó tendido y saltaron las alarmas, pero pudo recuperarse y seguir en el campo demostrando a todos los que sacan a colación su supuesta falta de compromiso que están equivocados y que independientemente de la camiseta que lleve, se deja la piel en cada balón.

Pero su importancia en el equipo se demostró mucho más que en el gol. También en el trabajo sucio al que un delantero centro está obligado. Era el primero que empezaba la presión a la defensa argentina y el primero que tuvo sus más y sus menos con el colegiado y con el cuarto árbitro. Porque para Diego Costa no hay amistosos. Y menos si está en juego un billete para el Mundial de Rusia. Costa buscaba un desmarque, otro, incansable. Y en el segundo gol supo llevarse a los defensas al otro lado amagando con un nuevo desmarque para que Isco marcara a placer el centro de Asensio.

A Diego Costa le bastaron 45 minutos para reivindicarse como el ‘9’ de la selección antes del Mundial. Porque si algo tiene claro Julen Lopetegui es que su delantero centro es el rojiblanco. Así lo demuestra que desde que llegó al cargo de seleccionador le ha convocado en seis de las nueve convocatorias que ha hecho y las que se perdió fueron porque no podía jugar con el Atlético tras su regreso del Chelsea. Y el delantero se lo ha agradecido con goles, porque marcó un tanto en sus primeros 11 partidos y en los últimos siete ha hecho seis (Luxemburgo, Liechtenstein -dos-, Albania, Israel, Macedonia y Argentina). Diego Costa aprovechó ante Argentina la oportunidad. ¡Vaya si la aprovechó!