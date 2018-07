«Creo que la UDL tiene un proyecto muy ambicioso» El primer fichaje blanquirrojo juega de mediapunta pero puede adaptarse a otras demarcaciones Lander Olaetxea Jugador de la UDL MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Lunes, 2 julio 2018, 23:28

Es el primer fichaje de Carlos Lasheras como director deportivo blanquirrojo. Se trata de un jugador polifuncional aunque él se sienta más cómodo como mediapunta, aunque se cree capaz de adaptarse a cualquier situación. Tiene 25 años, se llama Lander Olaetxea y llega a la capital riojana después de crecer en Lezama y jugar la pasada campaña en el Gernika.

- ¿Qué le ha llevado a fichar por un proyecto como el de la UD Logroñés?

LOS DATOS Nombre Lander Olaetxea. Edad Nacido en Abadiano (Vizcaya) el 12 de abril de 1993 Datos 1,79 metros/75 kilos. Demarcación Mediapunta. Trayectoria Bilbao Athletic (2015/17 en Segunda y Segunda B); Gernika (2017/18 en Segunda B).

- Considero que la UD Logroñés tiene un proyecto muy ambicioso. Es un club grande en esta categoría (Segunda B) y cualquier jugador de esta zona querría jugar aquí. Además, me han hablado muy bien tanto del club como del entorno, así que me pareció una muy buena opción.

- Con la camiseta del Gernika se ha enfrentado un par de veces a una UD Logroñés que conserva su columna vertebral. ¿Qué recuerdos tiene de ambos encuentros (0-1 como visitante y 3-0 en Las Gaunas)?

- (Sonríe) La verdad es que sufrimos en ambos encuentros. Creo que este año la UD Logroñés ha desplegado un muy buen fútbol y tanto en Guernica como aquí tuvimos que sufrir esa calidad.

- Tiene un perfil de jugador polifuncional, que se puede ubicar en varias parcelas. Pero, ¿dónde se siente usted más cómodo?

- Prefiero jugar de mediapunta, pero me encuentro cómodo tanto en los puestos ofensivos como defensivos. Es verdad que este año he tenido que jugar en varias posiciones pero no me cuesta mucho adaptarme a ello.

- ¿Es más ofensivo que defensivo?

- Me siento más cómodo en el ataque.

- ¿Qué le han pedido desde el club, tanto Carlos Lasheras como Sergio Rodríguez?

- No he tenido la oportunidad de hablar con el míster, sólo he tenido una conversación telefónica. Pero no nos hemos centrado en lo que es tema futbolístico. Supongo que pretenden que lo dé todo, que es lo que voy a hacer.

- ¿Conoce a algún compañero? ¿Ha coincido con alguno en el Athletic?

- Sé que se ha mantenido el bloque de jugadores con respecto a la pasada temporada. A alguno conozco de haber jugado contra ellos, pero no tengo relación todavía con nadie.

- Usted es de Abadiano (Vizcaya). ¿Ha tenido peso la cercanía a la hora de decantarse a venir a Logroño?

- Sí, al final es importante. Es importante no descolgarte del todo de la familia. El estar cerca de casa siempre ayuda a tomar esa decisión de salir.

- ¿Qué objetivos deportivos se traza para esta campaña?

- De momento no tengo ningún objetivo deportivo marcado este año pero irán surgiendo poco a poco.

- Aunque pocos partidos, conoció con el Bilbao Athletic la Segunda División. Luego jugó en Segunda B. ¿Qué diferencias existen entre ambas categorías?

- Noté mucho el salto a Segunda porque venía de un club de Tercera. Me pareció un salto muy grande en cuanto a ritmo, a calidad. Es más cercana que una UD Logroñés que aspira a llegar a Segunda y competir en condiciones. Es muy distinto el salto de un Tercera a esta situación.