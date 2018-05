Carvajal se concentra ya e irá al Mundial Lopetegui decide esperar al lateral, que estará alrededor de dos semanas de baja pero desea estar disponible «lo antes posible» R. ERRASTI Martes, 29 mayo 2018, 00:30

LAS ROZAS. Dani Carvajal no se perderá el Mundial de Rusia. El lateral del Real Madrid sufre una rotura en el músculo isquiotibial del muslo derecho y estará alrededor de dos semanas de baja, por lo que Julen Lopetegui ha decidido esperar al futbolista y no convocar a otro para sustituirlo. España debutará en el Mundial el 15 de junio, dentro de 17 días, contra Portugal, y aunque Carvajal seguramente no estará disponible para ese partido, sí podría estarlo para el segundo de la primera fase, el 20 frente a Irán, antes de cerrar la primera fase contra Marruecos el 25.

«Gracias a Dios ha sido menos de lo que yo pensaba. Ya tuve alguna lesión, como la que me apeó de la Eurocopa (de Francia 2016) y me perdí también las semis (de la Liga de Campeones). Ahora a recuperarse y a estar fuerte», comentó Carvajal tras incorporarse ayer a la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol. Carvajal fue sometido por la mañana a pruebas que desvelaron que la lesión del defensa es menos grave de lo que se preveía en un principio, cuando se retiró llorando de la final de la Liga de Campeones. «Es una lesión pequeñita», se congratuló ayer el defensa madrileño.

Carvajal fue sometido a una resonancia magnética en el Hospital Sanitas La Moraleja y Lopetegui decidió posteriormente mantener al lateral madrileño en la convocatoria mundialista de 23. Carvajal se incorporó ya por la tarde a la concentración de España, para iniciar su proceso de recuperación. En principio el lateral del Real Madrid tenía una semana de vacaciones y estaba previsto que se incorporase a la selección, junto a sus compañeros de equipo, después del descanso concedido a los internacionales del campeón de Europa. Sin embargo, Carvajal ha optado por comenzar ya a trabajar para estar disponible «lo antes posible». «Voy a recuperarme y a intentar acortar plazos».