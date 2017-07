CASO SOULE Del Bosque pone la «mano en el fuego» por Villar, en la cárcel EFE MADRID. Domingo, 30 julio 2017, 23:52

El exseleccionador español de fútbol Vicente del Bosque salió en defensa del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, encarcelado por el caso Soule y por el que pone «la mano en el fuego». Villar logró con el salmantino en el banquillo el primer título del mundo y el tercero de Europa.

«Pongo la mano en el fuego por Villar. Espero que no pase nada por el bien del fútbol y las personas implicadas, que algunos ya se han encargado de linchar», declaró en el programa El Partidazo de la cadena COPE. El expresidente de la Federación está en prisión desde el pasado 20 de julio. Del Bosque se mostró «preocupado por la situación de la Federación y con dolor», y explicó: «No me gusta que nadie esté en esta situación y creo en la bondad de la gente mientras no se demuestre lo contrario». Su sucesor, Julen Lopetegui, también se ha manifestado en los últimos días y ha expresado de que todo este asunto «acabe cuanto antes y bien». «El trato que nos ha dado Villar ha sido exquisito», indicó