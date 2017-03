Lopetegui: «Queremos a Diego un poquito enfadado, mucho no»

Julen Lopetegui compareció sonriente junto a Diego Costa y Andrés Iniesta antes de la sesión en El Molinón, el escenario que él mismo eligió para jugar este encuentro de la quinta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2018 frente a Israel. El vasco, que fue el primero en hablar, trató de recordar la importancia de no fallar y lograr la victoria.

«Son tres puntos importantísimos; nos jugamos un Mundial y los tres puntos de mañana son prioritarios para nosotros», recordó. Lopetegui, que se mostró incluso bromista con la traductora, nunca pensó que su elección deportiva, ya que deseaba jugar en el norte contra los hebreos en estas fechas, estaría rodeada de tanta polémica por el boicot decretado en la ciudad meses atrás con el país israelí.

«El único motivo por el que elegimos Gijón fue absolutamente deportivo. Nosotros tenemos respeto deportivo y no hay nada más detrás. Todo lo demás está lejos de lo que podamos controlar. Que no tenga nadie ninguna duda de que ellos van a ser igual de bien tratados que lo fuimos nosotros entonces. Solo venimos a jugar un encuentro de enorme importancia ante un rival muy serio y a tratar de obtener tres puntos que nos vendrían extraordinariamente bien para la clasificación que perseguimos», insistió nada más llegar a Gijón.

Lopetegui se puso serio para recordar que el duelo con Israel es complicado de lo que parece. «No tengo ninguna duda que no es la más débil del grupo. Está a sólo un punto de nosotros y creemos que ha podido lograr más de esos nueve puntos que tiene ahora mismo. Ante Italia mereció mucho más. Por eso, no lo vamos a tener sencillo y debemos hacer un gran partido contra ellos a todos los niveles para poder superar a un buen equipo cómo es Israel», vaticinó.

El seleccionador no se imagina a un rival encogido en El Molinón. «Supongo que mantendrá su identidad. Es un equipo que quiere jugar al fútbol y quiere atacar. Es verdad que tiene capacidad para contraatacar, atacar con mucha gente y normalmente quiere tener la pelota. Otra cosa es lo que podamos hacer nosotros para que ellos no puedan desarrollar ese fútbol que ellos sienten», afirmó.

El ex del Oporto aclaró que prepara igual cada partido, independientemente de quién sea el rival. «A la selección de Israel la conocemos perfectamente y se prepara como todos los partidos: con cariño, pasión y mucho cuidado. Así tratamos de llegar a cada partido», recordó antes de entrar en detalle. «En el fútbol tienes que preocuparte del equipo contrario como un todo, no de uno o dos jugadores. Es cierto que tiene buenos jugadores como Zahavi, Ben Haim, Hemed o Natcho, pero por encima de todo nos preocupa el bloque. Israel practica buen fútbol y está preparada para hacerlo pero, respetando siempre al rival, el acento lo ponemos en lo que tenemos que hacer nosotros mañana. Lo importante debe ser España y nuestro juego», recordó.

Iniesta, un "ejemplo"

Lopetegui bromeó cuando se le preguntó por Diego Costa, que estaba sentado a su lado. «¿Quieres que hable de él, cuando está delante? Claramente si está con nosotros, es porque le queremos tal y cómo es. Todos tienen cosas a mejorar y él es consciente que también. Ese punto de agresividad que tiene bien entendido nos gusta. Le queremos un poquito enfadado, no mucho, pero un poquito sí. Esa parte de Diego la queremos y la buscamos», dijo bromeando con el punta de Lagarto.

Con esas palabras Lopetegui vino a confirmar que el delantero del Chelsea será titular, así como Dani Carvajal. «Está para entrenar, se ha recuperado del proceso gripal y está disponible para el viernes», explicó. En la sesión a puerta abierta, con unos 10.000 aficionados en las gradas, el madridista participó con normalidad.

Estando Andrés Iniesta a su lado, llegó la inevitable pregunta sobre el manchego. «Es un jugador imprescindible para nosotros, está en plenitud. Ha tenido un par de lesiones, pero ha terminado jugando muy bien los últimos partidos con el Barcelona y estamos encantados. Al margen de eso, han ganado muchísimas cosas. Mantiene el hambre y las ganas por seguir ganando. Es uno de esos jugadores que es un ejemplo, que alimentan la humildad y no el ego».

El técnico, que por el momento no conoce la derrota en sus seis primeros partidos, no quiso explicar si ha insistido a Piqué para que siga en la selección. «Ya me he manifestado sobre ese tema, respetamos lo que él dijo en su momento. Es verdad que estos días hemos hablado, pero de otras cosas. Ahora mismo tenemos otras prioridades», insistió.Y de las posibles injerencias sobre sus decisiones al frente de la selección a la hora de modificar la agenda de trabajo de la semana fue muy claro. «Estoy para tomar decisiones. Soy instransigente cuando considero que hay que serlo y en otras ocasiones no. Si tomo la decisión y cambio algo entiendo que es para mejorar, nada más», zanjó.