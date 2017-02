Un duelo norteño para evitar sustos

Julen Lopetegui, seleccionador nacional de fútbol, recordó durante la presentación del España-Israel en El Molinón la importancia del duelo ante Israel para clasificarse para el Mundial 2018. «Es un equipo que está a un punto. Practica muy buen fútbol, ha crecido mucho, con buenos jugadores y que propone cosas interesantes. Cada partido es vital y así lo vamos a afrontar. No será nada fácil», recordó antes de insistir en las redes sociales que «el 24 de marzo tenemos una cita importante. Estadio y afición estarán a la altura para, entre todos, dar otro paso hacia el Mundial».

El técnico vasco explicó por qué eligió Gijón. «Es cierto que queríamos jugar en el norte y después de pensar diferentes sedes, escogimos El Molinón. Reúne todas las condiciones que queremos y estamos convencidos que la afición va a llenar el campo. También estamos convencidos de que el césped va a estar fenomenal», vaticinó tras apuntar Maximino Martínez, presidente de la Federación Asturiana, que no tiene dudas que la afición del Principado no fallará. Las entradas, a la venta vía on line desde el día 1 y en las taquillas desde el 6, tendrán precios populares -entre los 20 y los 45 euros- «para que todo el mundo pueda ir a presenciar el partido».

En la última visita, la que no cumplió con lo esperado fue ‘La Roja’. Un empate inesperado ante Finlandia, por un postrero gol del ex sevillista Pukki tras un dominio aplastante local obligó a la selección, vigente campeona de todo con Del Bosque, a viajar unos días después a Saint Denis con la obligación de ganar para lograr el liderato de su grupo y la clasificación para el Mundial de Brasil ya que quedaban tres jornadas a priori sencillas.

En aquel encuentro estaba David Villa, actualmente en el New York City y al que el seleccionador también sigue pese a la distancia como a otros muchos futbolistas españoles en el extranjero. «Nunca puedes cerrar las puertas de la selección a nadie», insistió aunque recuerda que estar en una liga como la de Estados Unidos, pese a que lo está haciendo a un «gran nivel, no ayuda mucho». El vasco analizó algún otro nombre, como el de Iago Aspas. El gallego está muy enchufado de cara a gol en los últimos encuentros y que debutó con buen pie con la selección en el último partido disputado en Wembley. «Fue decisiva su presencia en el campo. Ya ha debutado con nosotros y está en los parámetros de los jugadores que conocemos y queremos. Ya tomaremos la decisión».

En ese sentido, recordó que «quedan por jugarse todavía muchos partidos en los que pueden pasar muchas cosas, así que no se puede hablar todavía de ninguna lista para jugar ante Israel», antes de mandar palabras de ánimo para Sergio Asenjo. «Siento una tristeza tremenda. Ya es difícil levantarte de tres cruzados y ahora otro. Tengo una certeza, que es que alguien que ha salido de tres cruzados lo va a volver a hacer con el cuarto y estaremos esperando. Estamos convencidos de que volverá con mucha fuerza y desde aquí le mando todo el apoyo».

Por último, tanto el seleccionador como el presidente de la Federación Asturiana eludieron valorar la posibilidad de que se produjeran incidentes, toda vez que en la ciudad existe un grupo contrario al gobierno de Israel y que ya protagonizó actos de protesta con motivo de la celebración en la ciudad de alguna actividad relacionada con este país.