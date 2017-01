Casillas: «No iría a una convocatoria de la selección para ser suplente»

Iker Casillas siempre está en el ojo del huracán. El portero del Oporto, que ya vivió una situación similar a la de Cristiano Ronaldo en el Santiago Bernabéu, donde el pasado domingo se escucharon pitos hacia el portugués, tiene claro que la afición madridista es tradicionalmente muy exigente: “¿Si me ha recordado a mí? ¿Qué te digo, que el Bernabéu ha pitado a todos los jugadores? A Cristiano se le exige mucho, es lo que tiene. Ser con Messi el mejor del mundo es lo que tiene, esa responsabilidad. Como madridista a veces no entiendes por qué puede pasar eso, hace seis meses fue campeón de Europa. El Madrid tiene pocas cosas malas y muchas buenas, es el Madrid, no se puede vivir del pasado”.

En declaraciones al programa 'El transistor', de Onda Cero, el portero del Oporto dejó claro que es muy complicada su vuelta a la selección española, a la que no ha regresado desde que Julen Lopetegui ocupa el cargo de seleccionador. “No he renunciado en ningún momento, únicamente el entrenador ha tomado la decisión de apostar por otro compañero y de paso quitarse un problema del medio”, señaló. Además, cree que “a algunos jugadores se les dé una explicación cuando dejan la Selección porque es un detalle” y dejó claro que “no iría a una convocatoria para ser suplente porque sería un problema”.

Casillas también se refirió a su salida del Real Madrid: “Yo no quería salir de ninguna otra manera. Lo que pasó esa semana lo sabemos las personas que lo tenemos que saber y mi reacción fue que no quería otra despedida. El presidente me llamó, me pidió por favor que si podía ir al Bernabéu porque no había sido una buena despedida”. Además, el portero señaló que “No siento que me hayan echado. El tiempo lo cura todo. Mirar atrás no vale ni para lo bueno ni para lo malo. Me fui triste de la que considero mi casa pero son cosas que pasan y que pasarán. Te puede hacer más serio, más tristón, tienes que dejar tu casa en busca de una bocanada de aire. Me ha costado tiempo, pero creo que lo he conseguido”.

El portero, que tiene el honor de ser el menos goleado de Europa, confesó que se siente “aliviado y más tranquilo. Tengo presión, pero con todo lo que sucedió en España no tiene nada que ver. Para bien o para mal siempre estaba observado por muchos. No soy una máquina, después del fútbol tengo vida, la gente te comenta, te dice y pasas momentos de angustia, te comes la cabeza. Pero te tienes que encontrar a ti mismo”.,

Por último, al ser preguntado por la posibilidad de una final de Champions entre el Oporto y el Real Madrid, el portero reconoció que “ese momento sería algo bueno para los dos, aunque cada uno defendería sus intereses” y desafió a Sergio Ramos a modo de broma: “Seguro que a mí no se atreve a tirarme un penalti a lo Panenka”.