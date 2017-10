SEGUNDA DIVISIÓN B TUDELANO - UD LOGROÑÉS UNO A UNO A VUELTAS CON UNA MANTA CORTA Álvaro Arnedo despeja el balón en una espectacular pugna con un adversario. :: fernando díaz SERGIO MORENO Domingo, 22 octubre 2017, 23:22

Para defender bien, el equipo tuvo que olvidarse de atacar algo mejor. Primó el mantener la portería a cero sobre el hecho de romper la contraria. El equipo defendió bien, pero atacó mal.

FERMÍN: Apenas tuvo que intervenir, ante el desacierto y la falta de remate del Tudelano. Sacó una gran mano en un remate sobre el área pequeña de Adán. En las salidas se mostró algo más vulnerable.

Ramiro Mayor El mejor del partido. Durante la primera parte sostuvo al equipo cuando peor lo estaba pasando. Estuvo perfecto en todo lo que debe hacer un defensor. Bien al corte, bien por alto, bien en la salida de balón, correcto en la posición, rápido en las coberturas.

SANTOS: Sobrio en defensa, inédito en ataque. Sufrió sobre todo en la segunda parte las acometidas locales por esa banda, sobre todo con Barrera y Sergio Martínez.

CANEDA: Buen partido en defensa. Más contundente de lo habitual, que era lo que había pedido Sergio Rodríguez a todo el equipo durante los días previos.

PAREDES: Mejor de lo que venía estando en relación a los últimos encuentros. Más entonado en defensa, solo dudó en una jugada en la que se vio superado y le generó peligro a Fermín.

CÉSAR REMÓN: Sobrio, seguro, contundente y solidario. El equipo no quiso tener tanto el balón como en otros encuentros fuera de casa, y Remón perdió protagonismo en la creación para ganar en la destrucción.

CARLOS GARCÍA: No cometió errores. Es un gran activo en las jugadas de estrategia a la hora de lanzar buenos balones a sus delanteros. Es necesario que dé un paso hacia delante para ser realmente decisivo.

CARLES SALVADOR: En la misma dinámica que Carlos García. Estuvo correcto, pero no soberbio que es lo que se necesita para definir encuentros tan cerrados como el de ayer.

RAYCO: Es muy bueno. No hay duda. Pero no acaba de hallar el camino hacia el gol, y es lo que se le pide, por tanto su trabajo no es del todo satisfactorio. Tiene talento, calidad, está comprometido e insiste, pero no acierta. Y su fichaje venía dado para precisamente acertar.

MARCOS ANDRÉ: Sin excesiva presencia en el ataque riojano. No encontró remate alguno. Eso sí, trabajó con constancia, esfuerzo y sacrificio. Enreda mucho sobre los centrales rivales y ayuda al resto del equipo a tener opciones de generar peligro.

IVÁN AGUILAR: De más a menos. Empezó mejor de lo que acabó. Terminó siendo sustituido por Pablo Espina, que sin duda mejoró la prestaciones del equipo en ataque. Es como si jugara fuera de posición. Es cierto que la mayoría de las cosas que hace tienen sentido, pero no acierta con el gesto definitivo.

ÁLVARO ARNEDO: Salió en el segundo tiempo para dar equilibrio al equipo y sumar un nuevo efectivo en ataque, teniendo a César Remón por detrás. Dio algo de más ritmo al ataque, y por supuesto desde el buen posicionamiento fue importante también para mantener la portería a cero.

PABLO ESPINA: Estuvo bien durante los minutos que jugó. El primero en defender y también en atacar, se asocio correctamente con Rayco, Carles Salvador o Ñoño; y sin embargo no hallaron el camino hacia el gol.

ÑOÑO: Es complicado entender que Ñoño a día de hoy cuente para jugar solo el último cuarto de hora. No anda este equipo sobrado de recursos ofensivos. Ñoño es eléctrico, rápido, vertical y con remate. Suya fue la más clara de la segunda parte. Si no juega más se intuye que será porque no hace otras labores que le exija Sergio Rodríguez.