Los vizcaínos acumulan ocho partidos consecutivos sin perder

Laestadística indica lo que ha sucedido, pero no habla del futuro y el Athletic B que se presenta mañana en Las Gaunas seguro que lo pondrá muy difícil al conjunto blanquirrojo, no en vano en las últimas ocho jornadas de la primera vuelta, con la que se cerró el año 2017 no han encajado una sola derrota. Han sido cinco victorias y tres empates los que han sumado los 'cachorros' rojiblancos , que les ha llevado a auparse a la cuarta posición de la tabla clasificatoria en el Grupo II de Segunda B.

Dirige a los jóvenes bilbaínos un Gaizka Garitano que subió al Eibar y lo mantuvo en Primera División y que después ha entrenado al Valladolid, en Segunda, y al Deportivo de La Coruña, en Primera. En junio del 2017 se decidió por entrar en la dinámica del Athletic Club pasando a formar parte de la formación de jugadores, llevando las riendas del filial.

Está haciendo un buen trabajo con unos jugadores que incluso han actuado ya en el primer equipo o que, como el caso del guardameta Simón, que suele viajar con el Athletic desde la lesión de Kepa. Ha cambiado de táctica y de jugadores a lo largo de la primera vuelta, ofreciendo ahora mejor juego y resultados. Se ha situado en el cuarto puesto por méritos propios y aspira a mantenerse ahí o incluso mejorar.

En el once inicial hay que contar que un hombre importante como Undabarrena se encuentra lesionado. Y algo parecido ha venido sucediendo a lo largo de la campaña con futbolistas como San Bartolomé, Íñigo Vicente o Seguin.

Un once tipo estaría compuesto por Oleaga bajo los palos. En la defensa están actuando ahora Sillero y Andoni en los laterales, con Óscar Gil y Unai Bilbao en el centro. Ambos centrales llevan además tres goles cada uno, por lo que son peligrosos en las jugadas de estrategia. El lateral Areso no está jugando ahora, pero lo hizo muchas jornadas.

En el centro del campo, Peru Nolaskoain y San Batolomé serían los fijos, dada la lesión de Undabarrena, pero también actúa Baque.

Y arriba, por las bandas, Larrazabal y Guruzeta, que tiende a irse hacia el centro y que es el máximo goleador con 8 dianas. En la media punta, Asier Benito, que lleva otros seis goles, y arriba, Dopi, con dos dianas hasta el momento.