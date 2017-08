El Vitoria, un filial atípico, debuta esta tarde en Las Gaunas El conjunto que dirige Igor Gordobil estrena categoría, pero llega avalado por su filialidad con el Eibar de Primera C. F. LOGROÑO. Sábado, 26 agosto 2017, 00:08

El primer rival de la UD Logroñés en Las Gaunas va a ser un equipo recién ascendido a la categoría, pero con vitola de difícil, por aquello de ser un equipo filial del Eibar, que es quien ficha y organiza la nómina de jugadores del conjunto vitoriano.

El Vitoria viene de empatar en su campo de Olaranbe, en el primer partido de la temporada, ante el Tudelano. Álex Sánchez marcó para los navarros en el primer tiempo desde el punto de penalti y Fran Pastor fue el encargado de poner las tablas en el marcador, en el tramo final del encuentro. Así, los de Gordobil llegan a Logroño con el objetivo de resarcirse de ese mal comienzo.

El conjunto vitoriano es filial, pero en el campo no se comporta como tal. Sergio Rodríguez lo define como «un filial atípico, no como los habituales del Athletic, Real Sociedad o Real Madrid. Tiene más gente sénior y eso le da más experiencia. El juego es diferente, con otro perfil. Se mueven con un juego más directo».

Jon Ander AmelibiaFran Pastor

En ese sentido, el técnico blanquirrojo añadía: «No les importa ir a segundas jugadas. Los que pasan de Sub'23 tienen experiencia en la categoría. Éste es un perfil de equipo sénior y del norte. Y se le une que tiene buenas individualidades».

El hecho es que en Las Gaunas, un campo grande y con muchos espacios, el equipo rival suele hacerse fuerte en defensa y aprovechar las contras. En el caso del Vitoria, su campo es parecido y así lo estima el técnico riojano: «Ellos juegan en Olaranbe, que es casi igual de grande que Las Gaunas, y ejecutan bien ese estilo de juego directo. Yo creo que las dimensiones de Las Gaunas no les van a condicionar. No sé si cambiarán el estilo de juego para esta visita. En el partido oficial que hemos visto han jugado muy directo. También les hemos seguido en pretemporada, pero muchas veces no vale, porque se realizan muchos cambios. Igual tienen variantes y proponen otras cosas».

Entre los jugadores con que cuenta el Vitoria destaca la presencia de Jon Ander Amelibia y Fran Pastor, que fueron blanquirrojos la pasada campaña, Sergio Los define: «Jon Ander es un jugador joven con mucha proyección, cualidades y potencial. Dependerá de su evolución, pero si da los pasos que se esperan de él, estará pronto en superior categoría. También conocemos bien a Fran, de su paso por aquí. En los vídeos que hemos visto ha mostrado que está en un buen momento. Habrá que tenerlo en cuenta».