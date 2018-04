La viga en el ojo ajeno

Estos lo hacen todo mal», o eso dicen algunos. Que yo siempre he pensado que todo bien, por supuesto, no lo hacen. Pero vaya, todo mal, pues tampoco. Están, estos blanquirrojos, digamos, en un punto medio. Y sinceramente, creo que aciertan más de lo que fallan. Y no me refiero solo a los jugadores o a los entrenadores.

Pero claro, esto lo sé yo porque más o menos estoy cerca de todo lo que hacen mal y de todo lo que hacen bien. Mi visión sería bastante diferente si solo me viviera en los bares. Que suelo frecuentarlos, pero no es lo único que hago. A veces, hasta miro hacia otros lugares. Y lo hago sabiendo lo que hay aquí, y acudo a los datos para ver cómo están en otros sitios. Miro mucho a las gradas. Y veo alguna viga en el ojo ajeno. Que no todo son paraísos futbolísticos lejos de Logroño.

La media de asistencia a Las Gaunas se puede fijar en 2.800 espectadores. Y claro, son pocos. «Las Gaunas está vacía». Y tienen razón. Caben 16.000 y van 2.800 de media. Ayer, 2.867, siempre con datos oficiales del club. Cuatro gatos, dirán.

Y sin embargo a mí me parecen muchos, al menos, sin duda, los necesarios. Si tenemos en cuenta lo que está pasando en otros sitios. Miranda no está mucho mejor, Burgos no le va a la zaga... y el resto de equipos se manejan en un nivel muy inferior, salvo el Racing, claro, que supera los 6.000 de media en lo que aseguran, aún así, está siendo el peor año en cuanto a la masa social del club cántabro. Tres años en Segunda B para este histórico parece quemar a cualquiera, o eso se lee por Santander.

Pero hagamos un esfuerzo mayor. Veámos cómo está la vida en Segunda, al lugar que todos queremos llegar. Al Molinón, 20.000; a La Romareda (16.000); al Tartiere (14.000); Al Sadar (13.800); al Carranza (12.000)... Y sí, está muy bien. Y es inalcanzable. Por mucho ascenso que haya. Pero sigamos mirando: Valladolid (9.000); Reino de León (7.000); Carlos Belmonte (6.000)... Vaya, el asunto ya no parece tan distante. Pero hay más: El Alcoraz (4.000); Ángel Carro (3.800); Los Pajaritos (3.000); Santo Domingo (2.800). Huesca, Lugo, Soria, Alcorcón... No está mal lo de Logroño.