«Las victorias dan ese plus de confianza que a todos nos viene bien»

Sergio Rodríguez observa el trabajo de sus jugadores en el entrenamiento de ayer en el Mundial 82 . El técnico de la UD Logroñés sólo se plantea la posibilidad de la victoria, porque el equipo blanquirrojo ha de hacerse fuerte en casa Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés CARLOS FERRER LOGROÑO. Sábado, 21 octubre 2017, 00:46

El objetivo de Sergio Rodríguez es el de seguir ganando en casa, sumar los tres puntos y no alejarse del 'play off'.

- ¿Qué se puede esperar del Leioa?

- Ahora mismo es un equipo un poco indefinido. Ha variado mucho tanto de sistema como de estilo de juego. Estamos trabajando varias cosas, porque tampoco sabemos lo que nos vamos a encontrar.

- Vienen dos partidos seguidos en casa. ¿Hay que hacer valer el factor campo desde le primer día?

- Si un equipo quiere estar peleando por cosas importantes, en casa tiene que hacerse muy fuerte. Ahora tenemos dos jornadas seguidas, pero más que fijarnos en lo que tenemos después, vamos a centrarnos en el Leioa, contra el que tenemos un partido muy importante. Estamos concentrados sólo en este partido.

- ¿Vendrá el Leioa a cerrarse?

- Es un equipo que, en lo que hemos visto de él, es capaz de jugar tanto a proponer, a intentar iniciar desde atrás y llevar el peso del partido, como a esperar en situaciones de tres cuartos o medio campo para salir a la contra. También ha cambiado de sistema. Ha jugado con cinco, con tres o con cuatro atrás. Ha variado bastante, no sé si porque no encuentra lo que quiere o porque le gusta jugar en función del rival o de la situación.

- ¿Qué significa ganar mañana al Leioa?

- Para nosotros es muy importante, porque nos daría esa tranquilidad de saber que las cosas se están haciendo bien y reforzaría el trabajo que hacemos cada día. Todos sabemos que las victorias te dan ese plus de confianza, de alegría, que a todo el mundo le viene bien. Y aparte, nos acercaría un poco a los puestos de arriba.

- Este rival es un equipo difícil, pero está en mal momento. Perder significaría dar de comer al hambriento.

- Nosotros necesitamos ganar y ellos, también. Analizando un poco al Leioa, pienso que es un buen equipo y seguramente merece tener más puntos. Sabe jugar a varias cosas. Corre bien el balón en ataque y defiende bien. Es cierto que en los últimos partidos, contra el Izarra o el Tudelano, pudo puntuar, sacar más cosas. Somos conscientes de que vamos a tener un partido difícil, aunque su dinámica no sea buena. Ellos intentarán cambiarla y nosotros tenemos que salir de nuestra situación.

- ¿Sería lo peor ir alejándose de los puestos de 'play off'?

- Está claro que sería un hándicap para nosotros, aunque aún es muy pronto para hablar de este tipo de situaciones. Ahora nos centramos en sacar puntos, cada fin de semana sacar el máximo de puntos posibles y luego, a medida que vayan pasando las jornadas, veremos dónde estamos, por lo que pelearemos. Pero sobre todo, lo que buscamos es competir cada día, sacar los máximos puntos posibles y ver luego si podemos pelear por algo.

- Con este equipo viene Luca Ferrone, jugador blanquirrojo el año pasado. ¿Qué recuerdo tiene de él?

- Es un encanto de chico. Nos gustó mucho estar con él, no sólo por lo que ofrece en el campo, donde se muestra como un jugador bastante completo, sino también a nivel de vestuario. Es un chico muy profesional, muy positivo, que genera buen ambiente. Sólo tenemos palabras de cariño para él.

- Este domingo hay que completar el empate de Tudela con una victoria.

- Cuando empatas fuera de casa, una manera de hacer bueno ese empate es ganar en casa el siguiente. Por eso y por todas las razones que hemos esgrimido, de mejorar la confianza, de posicionarnos mejor en la tabla, de afrontar los siguientes partidos con mayor tranquilidad. Sería muy bueno por todo. Estamos centrados en el partido, sabemos que es muy importante y nos lo tomamos como tal.

- Partiendo de que el Tudelano en casa no ha encajado ningún gol, sí que le faltó al equipo un poco de 'punch' arriba.

- Sí que tuvimos situaciones de tres cuartos, pero clarísimas de gol no tuvimos tantas. El equipo compitió bien, nos adaptamos a lo que es el campo, que tiene su peculiaridad, y supimos competir. Mantuvimos también la portería a cero, que es un valor que nos puede hacer muy fuertes. Pero aún así, se crearon situaciones. Tuvimos nuestras ocasiones aunque, por el último pase, la última toma de decisión, se quedaron ahí. Pero lo importante es crear ese tipo de situaciones para poder tener opciones.

- Tal vez el aficionado no valora un cero a cero, pero pocos equipos van a ganar en Tudela.

- No lo sabemos, pero lo que está claro es que hasta ahora no ha ganado nadie allí. Eso quiere decir que el Tudelano es un equipo difícil de batir y que a nosotros nos pusieron las cosas difíciles. Pero creo que el equipo compitió y estuvo a la altura.

- ¿Es el partido del que más contento ha terminado?

- No creo que haya sido del que más contentos podemos estar. Hemos jugado con rivales de entidad, ante los que hemos estado muy bien. Lo importante es que mantenemos la dinámica de competir contra todos los rivales, porque así tenemos opciones de puntuar. Por ahí tenemos que mirarlo.

- Por ahora sólo dos delanteros están marcando goles. ¿Le preocupa?

- No. Lo que más me preocuparía sería no crear situaciones de peligro. Entiendo que los delanteros se mueven mucho por rachas. Cuando la dinámica del delantero es buena, parece que le da de cualquier manera y entra, y cuando no, hace el tiro perfecto y la para el portero o da en el palo. En ese sentido no estoy preocupado y no quiero, ni mucho menos, que la gente de arriba que no haya marcado se preocupe, sino que siga trabajando bien, que siga trabajando duro, que las cosas llegan.

- ¿Cómo está el equipo?

- Estamos bien. Sí que es cierto que hemos pasado un bache hace unas semanas. Creo que estamos saliendo de él a nivel de juego, a nivel mental y sí que nos vendría bien sacar una victoria en Las Gaunas.