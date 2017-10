REAL UNIÓN - UD LOGROÑÉS «Las victorias ayudan a fortalecer la confianza» Sergio Rodríguez se muestra en forma en los entrenamientos con sus hombres. :: fernando díaz Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés CARLOS FERRER LOGROÑO. Martes, 31 octubre 2017, 00:53

Semana especial la primera de noviembre. Hay partido mañana y la UD Logroñés tiene que jugar en el Stadium Gal ante un Real Unión que no atraviesa por su mejor momento. Se ha mostrado seguro en su casa, pero ha perdido los últimos tres encuentros. Sergio Rodríguez sabe, en cualquier caso, que el partido será difícil para los blanquirrojos.

- ¿Qué Real Unión espera?

- Un equipo que viene de una dinámica negativa, pero al que eso le puede hacer incluso más peligroso. Porque tienen la necesidad de ganar, de conseguir puntos y seguir optando a estar arriba. Eso hace que el partido se presente como muy difícil. Bien es cierto que tres derrotas seguidas hace que se pierda un poco la confianza y nosotros intentaremos aprovechar ese tipo de cosas.

- ¿Que planteamiento llevarán?

- Gal es un campo algo más pequeño que Las Gaunas. Vamos a ver cómo está el terreno, que parece algo irregular, aunque eso no nos tiene que condicionar. Al ser más pequeño, las segundas jugadas se dan más a menudo. El Real Unión busca ser protagonista del partido y nosotros vamos a intentar quitarles el balón.

- El Real Unión esta un puesto por debajo de la UD Logroñés y con dos puntos menos. Será sin duda un rival peligroso...

- Lo es, y lo seguirá siendo por su perfil de equipo. Tiene mucho juego. Es muy parecido al del año pasado. Mantiene la base en un porcentaje alto, pero ha incorporado dos o tres jugadores que les hacen cambiar el estilo, ahora con más conservación de balón, con más posesión.

-¿A quiénes apunta?

- Hablo de El Haddadi, cedido por la Real Sociedad, y Letamendía, que le dan más amplitud en los costados y han recuperado a Urkizu, que ha estado lesionado, en el lateral y que tiene buena salida.

- ¿Y Orbegozo, su máximo goleador?

- Le conocemos bien de la Real Sociedad, un delantero fuerte. Está saliendo por la banda en principio, pero luego se va hacia adentro. Si en defensa hacen un cuatro-cuatro-uno, en ataque pasan enseguida al cuatro-cuatro-dos, con Orbegozo metido al centro.

- ¿Ha notado algún cambio en la mente de los jugadores tras el triunfo del sábado?

- Las victorias siempre ayudan a fortalecer el estado de confianza. En los últimos cuatro partidos, después de una mala dinámica de derrotas, hemos sacado ocho puntos de doce y eso hace que mejoremos a nivel clasificatorio, y que seguramente nos aporte más confianza a la hora de creer y seguir trabajando en lo que estamos haciendo.

- A Rayco le costó entrar, pero su rendimiento ahora es excelente...

- Rayco, como otros jugadores, está en un buen momento y nos está aportando muchas cosas. No vamos a descubrir ahora que tiene sobradas cualidades para ayudarnos. Lo está haciendo bien.

- ¿Habrá cambios para este partido metido entre semana?

- A día de hoy no sabemos con certeza lo que vamos a hacer. Tenemos estudiado el rival y vamos a ver las opciones que tenemos, ver como están los jugadores y lo que creemos que necesitamos para este partido, adaptándonos al campo y al rival.

- Hay jugadores que están contando poco...

- Yo no diría que no están contando. Nosotros somos los que tenemos que elegir once para jugar y siete para ir convocados. Es una tarea difícil, porque están entrenando muy bien. Nosotros luego tomamos las decisiones que creemos oportunas, pero eso no quiere decir que esos jugadores que están contando menos no vayan a contar nunca, ni mucho menos. Dependerá de su rendimiento, de lo que veamos en los entrenamientos y lo que creamos para cada partido. Siempre hemos dicho que nadie va a ser imprescindible, pero que todos son muy importantes.

- Varió el concepto de juego y dio resultado. ¿Seguirá igual?

- Realizamos un partido diferente a lo que estábamos haciendo últimamente. Las circunstancias, la situación, el rival que teníamos, requerían otro planteamiento, y los jugadores lo entendieron perfectamente. Sabíamos que si no robábamos arriba, nos íbamos a arriesgar mucho. Teníamos que venir rápido a posiciones más defensivas, a juntarnos mucho, para que no encontraran la profundidad y la amplitud. Había que resguardar bien la zona del medio campo, porque desde ahí crean mucho peligro. A partir de ahí, queríamos salir a la contra, tuvimos la fortuna de marcar en las primeras ocasiones y eso facilitó que el partido se desarrollase con mayor facilidad para nosotros.

- Marcaron tres goles, pero volvieron a recoger de las mallas...

- También nos encontramos con equipos que tienen mucha capacidad ofensiva. Nos gustaría no encajar goles, pero con equipos con buenos jugadores ofensivos a veces es normal. Intentamos minimizar al máximo. Lo importante es intentar encajar el mínimo número de goles posibles y, si llegamos a encajarlos, hacer más que el contrario.

- ¿Temió que pudiera repetirse lo ocurrido en el partido del Leioa?

- Siempre te queda la sensación de la semana anterior, pero pensamos que estas situaciones tienen que servir de aprendizaje, para no cometer los mismos errores del otro día. La Real fue dominadora de la pelota, pero no del juego. Nosotros dominamos más el juego que ellos en cuanto a profundidad y ocasiones. En ese aspecto, estuvimos por encima de ellos.

- ¿Ratificaría el paso que se ha dado una victoria en Gal?

- Sería importante para seguir cerca de los puestos de arriba, y para encontrar esa continuidad que todavía no tenemos. Somos conscientes de que el Real Unión nos lo va a poner muy difícil por la dinámica que lleva. Van a salir a cara de perro y nosotros tenemos que dar un paso adelante en ese sentido y demostrar que queremos estar peleando arriba.