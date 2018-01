SEGUNDA DIVISIÓN B «Una victoria nos acercaría a donde queremos estar» Sergio Rodríguez dirige a sus hombres en el entrenamiento de ayer dentro de las instalaciones del Mundial'82 . :: sonia tercero El técnico riojano ve el partido ante el Athletic B, que inaugura la segunda vuelta, como la oportunidad de subir escalones en la tabla Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés CARLOS FERRER LOGROÑO. Viernes, 5 enero 2018, 00:49

Primer partido del año y de la segunda vuelta. La plantilla de la UD Logroñés ha trabajado a fondo para llegar en su mejor forma posible, al margen de las lesiones que dejan al equipo diezmado.

Sergio Rodriguez es optimista ante lo que viene ahora y ante este primer compromiso, que llega después de haber realizado una minipretemporada durante las navidades.

- ¿Cómo valora el trabajo realizado antes de volver a la competición?

- Estos parones siempre vienen bien para descansar a nivel físico y mental. Tras una semana de descanso, hemos afrontado otra de trabajo para recargar pilas para la segunda vuelta. En la última hemos seguido con el trabajo físico, técnico y táctico y estamos viendo cosas sobre el partido del domingo.

- Un partido cuya victoria que puede suponer más de tres puntos...

- Todos son importantes. El más importante es el inmediato. El Athletic B nos saca tres puntos, es el cuarto de la clasificación, y una victoria nos acercaría a la zona donde queremos estar y nos daría confianza.

- ¿Qué ha cambiado del partido de Lezama a éste del domingo?

- El Athletic B ha cambiado, tanto en ciertos jugadores, por lesiones o modificaciones que han hecho, como en el estilo. Empezó con un estilo más de filial, de posesión de pelota. Garitano busca ahora un juego más directo, más de transiciones. Hemos observado que le gustan los ataques rápidos, que no le gusta tanta combinación. Tiene gente joven con mucha correa, que aguanta muy bien los ritmos de las transiciones, lo que les está dando resultados muy positivos.

- ¿Es importante empezar ganando y aumentar las esperanzas de llegar al 'play off'?

- Tenemos toda la segunda vuelta, pero ya no queda toda la temporada. Se reducen los plazos y la urgencia es mayor. El primer partido no va a decidir cómo vamos a quedar, pero empieza a ser todo más determinante. Esta semana jugamos con el Athletic B, un buen equipo que está en buena dinámica. Nosotros vamos a ir a por el partido.

- Otro filial. ¿Cuál es el que más le gusta de los cinco del grupo?

- Son diferentes y buenos filiales. El Sporting está teniendo una efectividad terrible. El Athletic es muy completo. Al Vitoria y al Osasuna les están saliendo peor las cosas y la Real Sociedad también es muy completa, pero tiene la baja de Merquelanz, que le puede hacer daño. Si tuviera que apostar por alguno, lo haría por el Athletic o la Real, que me gustan mucho.

- Llegan los Reyes Magos. ¿Qué les pediría, más puntos o más defensa?

- Más puntos. En líneas generales estamos bastante contentos con los jugadores que tenemos. Con los puntos no, porque creo que han sido menos de los que hemos merecido. En ese sentido vamos a intentar corregir errores que nos han lastrado en cuanto a puntos. Estamos trabajando en ello.

- Se han recibido muchos goles y las promociones de ascenso se consiguen a través de la defensa...

- Hemos generado mucha ocasión y a nivel de goles a favor, estadísticamente, estamos bien. A nivel defensivo no nos están generando tantas, pero los equipos rivales también cuentan y están siendo eficaces. Tenemos que mejorar ciertas acciones. Nosotros siempre pensamos que los goles recibidos no sólo son responsabilidad de la parte de atrás. Yo creo que hay situaciones que se han podido atajar un poco más adelante y que han acarreado momentos de peligro. Y si nosotros tenemos ocasiones de gol es porque los de atrás hacen llegar el balón a la gente de delante en buenas condiciones. Al final, todos somos partícipes en todas las parcelas del campo.

- ¿Piensa que se puede llegar al Mirandés, al Racing o al Sporting en la lucha por el 'play off', dada su actual ventaja?

- El Mirandés tendría que llevar una dinámica muy mala para no aprovechar la renta queha logrado en la primera vuelta. Mirandés y Racing son dos equipos que están muy fuertes y que tienen unas plantillas muy buenas. El Sporting, si tiene esta dinámica de efectividad, se mantendrá arriba y si no, será un equipo al que los demás podríamos acceder, pero no va a ser nada fácil. Todo está muy igualado.

- El día uno de enero se abrió el mercado de invierno. ¿Prevé entradas a lo largo del mes?

- No lo sé. Va a depender un poco de situaciones que tenemos en la plantilla. Nos gusta hacer las cosas en conjunto y en función de las decisiones que se tomen por parte de las dos partes, club y jugadores, veremos si viene alguien o no, pero no nos obsesiona que vengan otros futbolistas. Nosotros estamos contentos con la plantilla que tenemos. Lógicamente, el club está valorando el mercado por si hay alguna salida.

- Ha venido contando con catorce o quince hombres...

- Hay jugadores que han actuado más minutos. Es así, pero luego están los entrenamientos, y todos trabajan bien. Tenemos que elegir y hemos optado más en esta primera vuelta por un grueso de jugadores, pero eso no quiere decir que las cosas no cambien. Estamos abiertos en ese sentido. Lo que queremos es que el jugador siga insistiendo y trabajando sea cual sea su situación, para que nos lo ponga difícil y que podamos enrolarlo en cuanto a minutaje.

- ¿Cómo está Titi?

- Está progresando. Ha dado un salto importante en estas cuatro últimas semanas y contaremos con él. Valoraremos y se tomará una decisión. Pero esperamos contar con él, porque Titi es un jugador de mucho nivel que nos vendría muy bien.

- No hay fichas libres.

- Esto ya lo hemos comentado. Si el club decide que está en condiciones para jugar, que esperemos que sea así, Titi va a tener ficha. Y a partir de ahí es una responsabilidad del entrenador, que tomará la decisión que tenga que tomar. En cuanto a fichas, es como si viniera un jugador nuevo. Si está bien, va a entrar.