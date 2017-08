U.D. LOGROÑÉS «Vengo para luchar por el ascenso» 01:21 Rayco se lleva el balón ante Arnedo en su primer entrenamiento como blanquirrojo, con Muneta al fondo. :: díaz uriel Rayco García, nuevo jugador de la UD Logroñés, se entrenó ayer por la mañana y fue presentado por la tarde | En Murcia lo daban por hecho el miércoles y ayer Rayco firmaba con la UDL por una temporada, ampliable a otra si el equipo asciende CARLOS FERRER Viernes, 18 agosto 2017, 19:43

Logroño. Ajetreada jornada la que vivió ayer el nuevo jugador de la UD Logroñés, Rayco García Dauta. Llegó el miércoles por la noche a Logroño junto a su representante. Ayer por la mañana pasó el preceptivo reconocimiento médico, firmó su contrato como blanquirrojo y acudió a realizar su primer entrenamiento con el resto de compañeros. Por la tarde realizaba su primera aparición en los medios.

Rayco comenzó su singladura en el campo profesional hace diez años, con veinte, en el Castilla, después de haber sido incluso internacional en la categoría juvenil, militando en las categorías inferiores del Real Madrid. Ahora, tras una década y con un buen bagaje, va a comenzar en la UD Logroñés.

Rayco García Dauta Nombre Rayco García Dauta. Fecha nacimiento 23/04/1987. Lugar Las Palmas Gran Canaria. Altura/Peso 1.73 metros/64 kilos. Puesto Delantero. Trayectoria Primera División. Rayo Vallecano (11/12) En Segunda División Castilla (06/07), Mirandés (12/13), Nástic Tarragona (15/16) En Segunda B Villarreal B (07/08), Navalcarnero (08/09), Oviedo (09/10), Rayo Vallecano (10/12), Mirandés (11/12), Alcoyano (13/14), Nastic Tarragona (14/15), Ponferradina (16/17 y Murcia (16/17)

- Usted ficha como delantero. ¿Cómo se define?

- Me considero un segunda punta, aunque puedo jugar en los dos puestos de arriba. Soy un jugador con movilidad, que trabaja para darle al equipo muchos desmarques. Y sé aprovechar los espacios que puede dejar el rival a las espaldas.

- ¿Por dentro o también por las bandas?

- Siempre por dentro, con libertad de movimientos, en cualquier zona del campo, pero llegando por dentro.

- ¿Qué espera aportar al equipo?

- Esfuerzo, ilusión y lo que he dicho antes, trabajo para el equipo.

- ¿Cómo ha sido su primer entrenamiento, como blanquirrojo y con jugadores que ya conocía de etapas anteriores?

- Hoy [por ayer] he tenido la primera toma de contacto con la plantilla y es mucho más fácil cuando conoces a varios jugadores, has jugado con ellos y sabes como actúan. Resulta más sencilla esa labor.

Aspirar a lo máximo

- Se entiende que trae en la cabeza el reto del ascenso a Segunda División.

- Para eso he venido. Al final, un futbolista quiere aspirar a lo máximo que se pueda. Si no, estamos muertos.

- Se le ve muy motivado. ¿Cómo se encuentra en el aspecto físico?

- Muy bien. He hecho una pretemporada normal. Lo único malo es que no he tenido los minutos necesarios en los partidos amistosos. He trabajado en los entrenamientos como los demás y he jugado algo, pero no como uno quisiera.

- Rayco estaba en la agenda blanquirroja desde hace tiempo. ¿Cuál ha sido el motivo de su tardanza en fichar?

- Han sido problemas en la rescisión de contrato con el Real Murcia. Una vez libre, ha sido rápido, pero hasta que no llegara a un acuerdo con el Murcia no se podía hacer nada.

- Al término de la sesión, se quedó hablando con el entrenador. ¿Qué le va a pedir el míster?

- Quiere que vaya cogiendo los conceptos. No he estado con los compañeros, no he tenido ese tiempo de adaptación y tengo que ir cogiendo lo antes posible las ideas que quiere poner sobre el terreno de juego.

- La afición acoge su fichaje con ilusión. ¿Significa una presión más para usted?

- Al revés, es una motivación más. Yo agradezco desde el principio el interés que ha tenido la UD Logroñés Y a la afición le puedo decir que se ilusione con nosotros, que venga a vernos al estadio.