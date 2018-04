UD LOGROÑÉS «Nosotros no nos vamos a rendir» Rodríguez con el colegiado. :: F.D. El técnico se mostró muy contrariado con el empate, la plaga de lesiones y admitió que el punto no es suficiente Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL S. MORENO LAYA GUECHO. Jueves, 5 abril 2018, 23:17

Serio por las tablas y preocupado por el futuro, aunque convencido de que hay liga.

- ¿Qué valoración hace del partido?

EQUIPO PT J G E P GF GC 1 Sporting B 63 31 19 6 6 52 29 2 Real B 59 32 17 8 7 37 22 3 Mirandés 57 30 17 6 7 45 30 4 Racing 55 31 16 7 8 36 26 5 Gernika 55 32 15 10 7 38 25 6 Athletic B 55 32 15 10 7 46 25 7 UD Logroñés 52 32 14 10 8 45 30 8 Barakaldo 51 32 13 12 7 37 23 9 Tudelano 47 32 12 11 9 36 28 10 Leioa 46 32 12 10 10 42 33 11 Burgos 43 31 10 13 8 22 20 12 Arenas 41 32 8 17 7 40 35 13 Amorebieta 39 32 9 12 11 38 33 14 Real Unión 37 32 10 7 15 23 39 15 Vitoria 32 32 7 11 14 29 39 16 Izarra 32 32 8 8 16 28 53 17 Osasuna B 23 31 5 8 18 24 48 18 Lealtad 23 30 5 8 17 21 40 19 Peña Sport 22 31 4 10 17 24 55 20 Caudal 16 31 2 10 19 13 43

- Del partido hago una muy buena valoración, del resultado no tanto porque la situación en la que estamos necesitábamos más, los tres puntos; pero se ha dado el encuentro que esperábamos, aquí; el típico partido de este campo, y los jugadores se han comportado como esperábamos, fantásticos.

- ¿Quizás el único problema era venir a Gobela con la necesidad de ganar?

- Sí, es un campo difícil, muy peculiar por su características. Lo más difícil era la adaptación y creo que lo hemos hecho muy bien. El equipo ha competido muy bien: entrábamos donde no era nuestra mayor virtud como la segunda jugada y en cuanto hemos podido hacer nuestro juego lo hemos logrado y se ha notado. Nos podíamos haber llevado los tres puntos de aquí.

- Le noto especialmente contrariado. No sé si con el resultado, con las ocasiones falladas, con la lesión de Arnedo, con la expulsión de Ñoño...

- Con el resultado estoy contrariado porque sabíamos que era muy importante ganar. Y si lo hubiéramos hecho mal, y nos hubieran pasado por encima, pues lo asumes. Pero hemos podido ganar, hemos sido mejores en ocasiones y otros aspectos... Es una pena. Y nos ha pasado varias veces esta temporada. En cuanto a la tarjeta no quiero ni hablar. Todo lo que diga... No voy a hablar de la roja a Ñoño. Y la lesión de Arnedo es lo peor. Veremos qué tiene.

- ¿Está siendo el fútbol injusto con este equipo? Es como si a perro flaco todo fueran pulgas. Se cae Rayco, Ramiro, Remón, Cifu... Ahora Arnedo y Ñoño, expulsado. Y encima los resultado no acompañan a la intensidad mostrada, las ocasiones tenidas...

- En cómputo general sí que hemos merecido más en cuanto a puntuación. Hemos sido superiores a la mayoría de rivales. No ha sido un partido o dos en los que fuimos superiores y no logramos los puntos. O incluso ser peor un par de encuentros y sumar los puntos. Nos ha pasado lo primero bastante veces, y lo segundo nunca. Pero no nos sirve como excusa. Y en cuanto a las lesiones, en este tramo estamos teniendo muy mala suerte con cinco o seis lesiones y alguna sanción. Pero lo positivo es que están todos enchufados. Da igual quien juegue, porque están todos a un gran nivel. Es lo más positivo que nos llevamos: el equipo con jugadores menos habituales ha competido muy bien. Darles la enhorabuena y agradecer a los jugadores el compromiso que tienen.

- Bajo estas circunstancias y condiciones suelen observarse dos caminos de salida: o el equipo se hace más fuerte o se acaba de hundir presa de frustración. ¿Cuál queda más próximo?

- Lo hemos pasado en la primera vuelta. Esa sensación: otra vez ser mejores y no conseguir puntos. Y esto nos ha dado experiencia para tratar esto con cierta madurez para tener calma. El compromiso de todos está ahí. Nosotros no nos vamos a rendir hasta el final. Luego el resultado será el que sea, pero los jugadores están implicados, creen que se puede conseguir, y van a creer hasta que matemáticamente no se puede. No hay duda de esto.

- En cuanto al partido, defensivamente el equipo ha estado perfecto.

- Ha estado muy bien en un encuentro muy duro con unas características muy particulares, porque ellos aquí son muy fuertes y están acostumbrados. Y a nivel defensivo se ha estado muy bien, con gente joven atrás para solventar el encuentro de forma estupenda. Y estamos contentos. Pero arriba hemos generado cuatro o cinco ocasiones para poder haber marcado y no lo hemos hecho: No con tanto juego combinativo, pero han entendido perfectamente el encuentro.

- Con Muneta, el equipo además ha sido capaz de mover bien la pelota.

- En este campo los primeros 45 minutos son siempre más complicados porque el rival está al máximo y aprietan mucho. La segunda parte podía cambiar y Muneta ha entendido muy bien la situación para hacer finalmente un buen partido con un mal resultado.

- ¿Qué se puede extraer de la primera valoración realizada a Álvaro Arnedo?

- El físio me ha dejado algo más tranquilo porque en principio descarta la rotura del ligamento cruzado de rodilla.

- ¿Lo descarta?

- Evidentemente no al 100%, pero parece que por ahí no va a ir el tema. Veremos. Tampoco quiero anticiparme y que sea lo menos posible.

- ¿Y alguno de los jugadores lesionados se puede recuperar durante estos diez días que quedan para el próximo partido?

- No lo sé. Porque las lesiones que tienen son sobre todo musculares. Y hay que tener mucho cuidado. Quieres forzar y luego es peor. Si pueden estar, bien, y si no, con lo que tenemos vamos a competir, como se ha visto hoy (por ayer). Confiamos en los que están, y si no llega tiraremos sin dudarlo del filial.

