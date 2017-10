«Si el Tudelano es más intenso en las segundas jugadas, tendremos problemas» Sergio Rodríguez observa a sus jugadores durante un entrenamiento. / JUSTO RODRÍGUEZ El preparador radiografía a un rival que aún no ha perdido en Liga y que no ha recibido ningún gol en sus cuatro partidos en el Ciudad de Tudela Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Sábado, 14 octubre 2017, 00:40

Alertados. Así están todos los jugadores de la UD Logroñés ante su enfrentamiento contra el Tudelano. Sergio Rodríguez explica las pautas de juego de su rival. Tiene muy claro qué fútbol practica y cómo contrarrestarlo, aunque cuando comienza el partido todo cambia. El técnico también es consciente de que el césped del Ciudad de Tudela alterará su guión futbolístico, pero advierte de que hay que adaptarse a él.

- El Tudelano es junto a Mirandés y Burgos el único equipo que no ha perdido aún. ¿Qué tiene de bueno este conjunto?

- No ha perdido y se le hacen muy pocos goles. Es un bloque incómodo, que no le importa llevar el peso del partido, que no combina, pero que sí es potente en la estrategia y arriba.

«No creo que hayamos perdido la confianza, porque a nivel de juego estamos como al inicio de la temporada» «Su campo es muy grande, lo que es una ventaja, pero el césped condicionará el partido»

- Hace unos días indicaba que el Tudelano es un equipo con ciertas similitudes con el Burgos. ¿Les ha servido para algo el enfrentamiento con este último?

- Sí, evidentemente. Experimentar siempre viene bien. Tiene algún matiz del Burgos. Ahora bien, el hándicap de este partido reside en el césped, que es muy botón. Dificulta los controles y ayuda a presionar porque necesitas más tiempo para controlar el balón.

- Ganaron el domingo. ¿Lo ha notado en el trabajo semanal de sus jugadores?

- Ganar da tranquilidad y confianza. No creo que el equipo haya perdido la confianza, porque en juego estamos a un nivel parecido al de inicio de temporada, si bien los resultados han sido otros. No ha habido ningún partido en el que no hayamos peleado.

- El Tudelano no ha encajado ningún gol en su estadio, pero ha sumado más puntos lejos de él. Sus números apuntan a que se siente más cómodo en el rol de visitante. ¿Ceden metros como locales?

- Le gusta presionar a balón parado: saque de portero o de banda. Pero no nos van a dejar todo el campo. Se siente cómodos si no llevan el peso del partido. Juegan muy directo, acumulan gente en el área rival y buscan la segunda jugada.

- Es decir, uno de sus retos defensivos es no dejar el cuero muerto en esa zona o despejarlo mal en tres cuartos de cancha.

- Sí, porque es a partir de ahí de donde ellos empiezan a ser fuertes, a partir de las segundas jugadas. Si están más intensos, tendremos problemas. Creo que será una de las claves de partido.

- A usted le gusta que la UDL presione muy arriba. ¿Cómo solventa el Tudelano esa situación, con balones en largo?

- Sí, porque ellos saben que el césped condiciona. El balón bota mucho y el Tudelano prefiere no asumir riesgos. En ataque, además de las segundas jugadas, intenta finalizar siempre y si pierde el balón presiona rápidamente.

- ¿Hasta qué punto condicionará el césped... si es que les condicionará?

- Nos tenemos que adaptar. No vamos a ser tontos y jugar como si lo hiciéramos en una buena superficie. Vamos a buscar soluciones y vamos a intentar llevar el partido allí donde nosotros somos más fuertes. Sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado en la iniciación y en la combinación.

- Ante Osasuna, su equipo combinó más que en otros partidos el balón en corto y en largo. ¿Es una solución para el domingo?

- Seguramente por la necesidad de llegar rápidamente al área rival. Osasuna no era expeditivo en el juego aéreo. Veremos qué pasa en Tudela, pero el campo no obligará a alternar. Hemos trabajado ese tipo de situaciones, pero debemos adaptarnos.

- Ahora bien, el campo es muy grande y eso es una ventaja para ustedes.

- Es verdad. Es muy grande. Es una buena ventaja. Es ancho y es largo. A medida que pase el partido y el cansancio aparezca se podrá hacer un fútbol más combinativo, pero al inicio del encuentro no, por lo que proponemos nosotros y lo que proponen ellos.

- El Tudelano forma un bloque veterano. ¿Puede pasarle factura en la última media hora?

- No lo sé, pero sí que es cierto que a medida que pasan los minutos, la intensidad varía. Cuando lleguemos a la recta final se generarán más espacios, se podrán pensar más, pero también hay que ver cómo llegamos a esos minutos y cuál es el marcador, porque los condicionarán.

- Ante Osasuna dieron la imagen de ser un equipo con muchos problemas en el juego aéreo defensivo. ¿Cómo es el juego de estrategia del Tudelano?

- Es un equipo fuerte. No es su principal arma, pero sí una de ellas. Tiene buenos lanzadores y gente que remata. Que no haya hecho goles no quiere decir que no haya generado ocasiones, porque las ha creado. Y en defensa no es un rival fácil de superar.

- Algunos de sus jugadores arrastraban molestias físicas. ¿Cómo están a dos días del partido?

- Miguel no puede jugar por sanción y está haciendo un trabajo parcial. El resto está en condiciones para jugar, aunque sufra algunas molestias.

- Incluido Álvaro Arnedo.

- Sí. Acumula mucha carga de partidos y además ha debutado en esta categoría. Lleva unos meses con un problema de pubalgia. Lo está curando, pero a veces sufre más. Álvaro es un chico muy valiente.

- Recupera a César Remón. ¿Se plantea el doble pivote en Tudela, como ya hizo en Villaviciosa?

- Vamos a ver qué sistema utilizamos, aunque tenemos más o menos decidido cómo vamos a jugar. Los jugadores nos lo ponen difícil, porque cada semana cuesta mucho confeccionar la convocatoria y el once. Eso es bueno.

- El jueves dio muchos minutos a Sotillos en una supuesta defensa titular. ¿Ya está preparado para debutar?

- Sotillos viene de categoría juvenil y necesita un periodo de adaptación. Estamos muy contentos con él porque su predisposición es excelente. Lo normal es que un jugador de su edad se venga abajo al ver que no cuenta con minutos, pero no es su caso. Él ve que es un año de formación porque el salto es cuantitativo y cualitativo. Lo bueno que tiene es que trabaja cada día. ¿Titular? Los jueves no ponemos la defensa titular. Probamos cosas y decidimos al final. Lo que buscamos es que compitan en los entrenamientos.