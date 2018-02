SEGUNDA DIVISIÓN B Un tridente de primer nivel Rayco, Marcos André y Ñoño, la tripleta más certera del fútbol nacional tras la del Barça | La UD Logroñés vive de los goles de sus tres delanteros, que han permitido devolver al equipo a los puestos de fase de ascenso VÍCTOR SOTO Logroño Viernes, 16 febrero 2018, 10:16

Los goles en la Unión Deportiva Logroñés son cosa de tres. Rayco, Marcos André y Ñoño forman la tripleta ofensiva de los blanquirrojos, una maquinaria casi perfecta que no sólo sabe combinarse dentro del campo sino que se da relevos para que el caudal de los goles no se seque nunca. Rayco, con once tantos, y Marcos André y Noño, con nueve dianas cada uno, suman un total de 29 goles, de los 38 que ha logrado el equipo de Sergio Rodríguez . Con los datos en la mano, Menchu Fernández, del Diario As, ha recopilado la efectividad de las tripletas de Primera, Segunda y Segunda División B y el ataque de los riojanos brilla con luz propia.

Sólo la delantera del inalcanzable FC Barcelona de los astros y los millones de euros supera en acierto a los arietes de la Unión Deportiva Logroñés. Messi, Luis Suárez y Paulinho han materializado 44 goles en liga, repartidos entre los 20 del argentino, los 16 del uruguayo y los ocho del brasileño. En esa estadística de tridentes ofensivos, el formado por Rayco, Marcos André y Ñoño se alza en una sobresaliente segunda plaza, por encima de otra línea atacante en plena forma, la del Valencia (formada por Zaza, Santi Mina y Rodrigo, con 28 goles) o la de un rival directo de los blanquirrojos, la compuesta por Diego Cervero (15), Yanis (7) y Pito (5) del Mirandés.

Tridente Goles Total equipo Porcentaje Barça Messi (20), Suárez (16) y Paulinho (8) 44 60 73% UDL Rayco (11), M. André (9) y Ñoño (9) 29 38 76% Valencia Zaza (10), Mina (9) y Rodrigo (9) 28 45 62% Mirandés Cervera (15), Yanis (7) y Pito (5) 27 38 71% Huesca Cucho (11), Melero (11) y Gallar (5) 27 40 68% Mestalla Mir (15), Sánchez (7) y Blanco (5) 27 43 63% Elche Nino (9), Benja (9) y Kaba (7) 25 39 64% Rayo De Tomás (10), Trejo (9) y Embarba (6) 25 42 60%

La tripleta riojana es de explosión controlada. Por ejemplo, en las primeras jornadas fue Ñoño el que aportó caudal goleador (cuatro tantos en las seis primeras jornadas). El relevo lo tomó Marcos André, sumando efectividad en el tramo medio de la competición. Y Rayco, que no había logrado estrenarse hasta la décima jornada, se ha desatado en estas últimas quince jornadas, en las que se ha convertido en el delantero más en forma de la entidad logroñesa con once dianas. Para rematar la recuperación, Marcos André, con sus tres goles ante el Izarra, y Ñoño, con su puntería desde la jornada 17 ante el Racing (doblete) hasta el partido del Caudal (cinco goles en total) han puesto a los de Sergio Rodríguez en puestos de 'play off' y recuperado las esperanzas de una afición necesitada de alegrías.

Tres cuartas partes de los goles del club riojano han sido materializados por la tripleta de arietes

Amorebieta, la víctima

Curiosamente, sólo hay un equipo al que los tres goleadores de la UDL han masacrado juntos. Fue en la jornada 23, ante el Amorebieta. Marcos André abrió el marcador antes del descanso; Rayco sumó el segundo, de penalti, en el minuto 73, y Ñoño redondeó la goleada en el 83. Tampoco faltan las tacadas en los arietes blanquirrojos. Rayco acumula dos dobletes y un triplete (ante Athletic B), mientras que Marcos André ha cosechado dos goles ante Osasuna B y tres ante Izarra; y Ñoño, un par de dobletes (Vitoria y Racing).

El único pero achacable a la UDL es su dependencia de estos tres futbolistas. Tres de cada cuatro goles del equipo de Sergio Rodríguez han nacido de sus botas. Falta un paso adelante. El recién llegado Rubén Martínez ya lo dio en Mieres, con dos tantos. Se espera a Salva Chamorro, Muneta, Arnedo... para que la balanza se equilibre un poco.