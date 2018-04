Dos trenes en Miranda Muneta y César Remón, dos de los hombres que pueden volver hoy a la alineación de la UDL, pugnan por un balón en el entrenamiento de ayer. / FERNANDO DÍAZ Los riojanos acudirán con el apoyo de más de 807 aficionados en un duelo vital para el devenir de la temporada La UD Logroñés visita al segundo clasificado con la obligación de ganar para asediar los puestos de 'play off' VÍCTOR SOTO Sábado, 14 abril 2018, 01:24

logroño. Hoy, a las 19.45 horas saldrán dos trenes desde la estación de Miranda de Ebro. El primero, con cuatro paradas más y destino al 'play off'. El segundo, rumbo a la nada, a la desazón de un curso perdido, otro proyecto frustrado, y ya serían nueve. La plantilla blanquirroja debe elegir el andén. Para subirse a la locomotora de la ilusión, ésa a la que hoy se montan más de 807 incondicionales que compraron sus entradas a través del club riojano (pueden ser más) hasta Anduva, el único camino es el del triunfo.

A seis puntos de los puestos de honor y con sólo quince por disputarse, un empate no sería suficiente. Volver con la victoria resulta imprescindible para que la ruta no se corte abruptamente. Eso significa asaltar el feudo del segundo clasificado, un campo del que sólo han podido sacar el triunfo el Racing de Santander, Leioa y Real Sociedad B.

SEGUNDA DIVISIÓN B Clasificación EQUIPO J G E P GF GC PT 1 Sporting B 33 20 7 6 54 30 67 2 Mirandés 33 19 6 8 48 32 63 3 R. Sociedad B 33 18 8 7 38 22 62 4 Racing 33 18 7 8 40 27 61 5 Athletic Club B 33 16 10 7 49 25 58 6 UD Logroñés 33 15 10 8 48 30 55 7 Gernika Club 33 15 10 8 38 28 55 8 Barakaldo 33 13 13 7 38 24 52 9 Tudelano 33 13 11 9 37 28 50 10 Leioa 33 12 11 10 42 33 47 11 Burgos 33 11 13 9 24 22 46 12 Arenas Club 33 8 17 8 40 36 41 13 Amorebieta 33 9 12 12 38 36 39 14 R. Unión 33 10 8 15 23 39 38 15 CD Vitoria 33 7 12 14 30 40 33 16 Izarra 33 8 8 17 28 55 32 17 Peña Sport 33 6 10 17 28 55 28 18 Lealtad 33 5 9 19 23 44 24 19 Osasuna B 33 5 8 20 25 51 23 20 Caudal 33 2 10 21 13 47 16

La empresa se presenta complicada, pero los equipos llamados a cotas altas se tienen que forjar en los grandes duelos y el de Anduva es uno de los que más motivan a cualquier futbolista.

Además, el Ebro baja revuelto por la ciudad burgalesa. La derrota de la pasada jornada ante el Tudelano ha hecho daño. Ayer, el técnico de los rojillos, Pablo Alfaro, dedicó buena parte de sus palabras a justificar la derrota y avalar el proyecto de ascenso del equipo. «Llevábamos cinco partidos sin perder y creo que el equipo tiene derecho a perder uno», dijo, antes de alegar que su bloque acumula «31 de las 33 jornadas en puesto de 'play off'». «Nosotros no vamos a dudar de lo que estamos haciendo. ¿De verdad vamos a dudar de este equipo?», se preguntó el exfutbolista y ahora técnico de los mirandeses.

Mientras, Sergio Rodríguez, en el otro bando, ha mostrado su gran respeto por los de Anduva. «El Mirandés, en esta segunda vuelta, está siendo un poco más irregular. Pero es lo lógico dentro de esta categoría, lo que no era tan lógico era ganar tantos partidos seguidos como hizo en la primera. Están siendo un poco más irregulares, pero tiene una plantilla muy completa y en su campo son muy fuertes», resumió.

Así que la batalla por el 'play off' se dirimirá entre dos equipos que llegan tocados por las bajas. En la convocatoria de los blanquirrojos, finalmente, no ha entrado Rayco, que ayer se entrenó, pero no al ritmo adecuado. Vuelve, eso sí, Remón, que se jugará la titularidad con Muneta, que ayer también se ejercitó sobre el césped de hierba natural. Sin demasiadas opciones más (el técnico blanquirrojo ha completado la lista con los futbolistas del filial Adrián Gómez y Guille Cabrera), los sacrificados en el banquillo pueden ser Santos, con Sotillos ocupando de nuevo la derecha, Cifu y Muneta.

Mientras, en el Mirandés, también abundan las bajas de nivel. El defensa titular Eneko Undabarrena y el centrocampista Israel Puerto cumplen ciclo de amarillas, mientras que el extremo zurdo Yanis se recupera de un esguince en el ligamento de la rodilla. Ayer se entrenó con sus compañeros, pero entrenó a menor ritmo por lo que hoy su sustituto puede ser Borja Sánchez con Igor Martínez ocupando la banda derecha.

Juegue quien juegue, uno de los dos equipos va a salir damnificado. Un pinchazo del Mirandés supondría zozobra y alejarse de la primera plaza; el de la UDL, el adiós al 'play off'. Con tanto en juego, las gradas, repletas de colorido por ambos bandos, disfrutarán de una tarde total de fútbol.